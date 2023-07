Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 112,00 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 112,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 111,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.049 Porsche-Aktien.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 112,95 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Porsche am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 26.09.2024.

