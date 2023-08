Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Donnerstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 101,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 101,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 102,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.395 Porsche-Aktien.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,35 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 26.09.2024 präsentieren.

