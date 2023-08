Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 101,00 EUR an der Tafel.

Die Porsche-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 101,00 EUR. Bei 101,45 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 101,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.484 Porsche-Aktien umgesetzt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,35 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 03.05.2023 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

