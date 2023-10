Porsche im Fokus

Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag freundlich

31.10.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 83,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 83,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 83,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.866 Porsche-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 23.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 44,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (81,88 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,05 EUR je Porsche-Aktie aus. Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Am 11.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen Porsche-Aktie dennoch im Plus: Jefferies reduziert Ziel für Porsche AG - Porsche integriert Google-Dienste

