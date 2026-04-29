Port Flot-Burgas AD Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

10.07.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,45 Prozent auf 2,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Port Flot-Burgas AD Registered ein EPS von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.

Port Flot-Burgas AD Registered hat am 08.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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