Port Flot-Burgas AD Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Port Flot-Burgas AD Registered hat am 08.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Port Flot-Burgas AD Registered ein EPS von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,45 Prozent auf 2,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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