Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Bei hohen Strompreisen: Für wen sich eine Wärmepumpe wirklich lohnt Bei hohen Strompreisen: Für wen sich eine Wärmepumpe wirklich lohnt
Nachfolge der Amazon-Aktie? Bei diesen zwei E-Commerce-Aktien sehen Analysten Potenzial Nachfolge der Amazon-Aktie? Bei diesen zwei E-Commerce-Aktien sehen Analysten Potenzial
Portfolio-Umbau in Q4: Auf diese US-Aktien setzt die Schweizerische Nationalbank

06.03.26 03:00 Uhr
Anpassungen in Q4 bei NASDAQ-Aktien NVIDIA, Alphabet, Microsoft & Co.: Das sind die Top-US-Aktien der Schweizerischen Nationalbank

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 168,01 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktienbestände quartalsweise offenzulegen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn größten US-Positionen im Portfolio der Notenbank im vierten Quartal 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal erneut zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat. Stichtag der Angaben ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.net

Einblick ins SNB-Portfolio: US-Aktien im 4. Quartal 2025

Platz 11: Das Ranking

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 168,01 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktieninvestitionen quartalsweise offenzulegen. Die folgende Übersicht zeigt die zehn größten US-Positionen im Portfolio der Schweizer Notenbank im vierten Quartal 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen. Stichtag der Offenlegung ist der 31. Dezember 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Schweizerische Nationalbank

Platz 10: Eli Lilly

Eingeleitet werden die 10 größten Aktieninvestitionen der SNB im vierten Quartal vom US-Pharmaunternehmen Eli Lilly. Im Berichtszeitraum trennte sich die Schweizer Notenbank von 117.680 Aktien des Unternehmens. Die übrigen 2.204.510 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 2,37 Milliarden US-Dollar und machten damit 1,41 Prozent des gesamten Portfolios aus. Im Vergleich zum Vorquartal rückte die Beteiligung damit in die Top Ten auf.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 9: Tesla

Der US-Autohersteller Tesla ist von Platz acht auf Platz neun abgerutscht. Die SNB setzte hier den Rotstift an und veräußerte 611.120 Aktien. Die restlichen 7.745.055 Anteilsscheine waren am 31. Dezember 3,48 Milliarden US-Dollar wert und entsprachen einem Anteil von 2,07 Prozent am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 8: Meta Platforms

Noch deutlicher abgerutscht ist der Facebook-Konzern Meta Platforms, der von Rang fünf auf Rang acht zurückfiel. Hier stieß die SNB insgesamt 312.640 Papiere ab. Damit blieben im Depot noch 5.945.960 Aktien des Social-Media-Konzerns enthalten, die zum Stichtag 3,92 Milliarden US-Dollar wert waren (2,34 Prozent Depotanteil).

Quelle: sec.gov, Bild: mundissima / Shutterstock.com

Platz 7: Alphabet C

Google-Mutter Alphabet konnte trotz Abverkäufen von Platz neun auf Platz sieben aufsteigen. Im vierten Quartal trennte sich die SNB von 770.600 Papieren und hielt damit noch 13.391.800 C-Aktien des Konzerns. Mit einem Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar reicht es für einen Depot-Anteil von 2,5 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 6: Broadcom

Für die Broadcom-Beteiligung ging es weder auf- noch abwärts. Nachdem sich die SNB im vierten Quartal von 586.620 Aktien getrennt hatte, hatten die übrigen 12.293.610 Papiere zum Stichtag einen Wert von 4,25 Milliarden US-Dollar. Bei einem Depotanteil von 2,53 Prozent bleibt das Investment auf Platz sechs.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: Alphabet A

Die A-Aktien des Google-Konzerns Alphabet befinden sich ebenfalls weiterhin unter den Top 10 der SNB-Beteiligungen. Nachdem sich die Schweizer Notenbank im vergangenen Jahresviertel von 836.200 Papieren trennte, blieben noch 15.940.400 Aktien im Depot enthalten. Mit einem Wert von 4,99 Milliarden US-Dollar und einem Portfolioanteil von 2,97 Prozent konnte das Investment vom siebten auf den fünften Platz aufsteigen.

Quelle: sec.gov, Bild: Naypong / Shutterstock.com

Platz 4: Amazon

Amazon konnte seine Position auf Platz vier verteidigen. Und auch hier wurde im vergangenen Quartal kräftig verkauft: Von stolzen 1.240.200 Aktien trennte sich die SNB in Q4. Die übrigen 26.302.400 Anteilsscheine machten mit einem Gesamtwert von 6,07 Milliarden US-Dollar 3,61 Prozent des gesamten Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 3: Microsoft

Seine Position im Ranking halten konnte Microsoft. Insgesamt stieß die SNB 1.003.220 Aktien des Tech-Riesen ab. Mit noch 19.350.650 Papieren schaffte es die Beteiligung zum Stichtag auf einen Wert von 9,36 Milliarden US-Dollar und einen Depotanteil von 5,57 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 2: Apple

Den zweiten Platz auf dem Siegertreppchen verteidigen konnte der iKonzern Apple. Doch auch hier trennte sich die SNB von 2.387.100 Papieren. Übrig blieben jedoch 40.667.068 Aktien im Wert von 11,06 Milliarden US-Dollar, die einen Anteil von 6,58 Prozent am gesamten Portfolio ausmachten.

Quelle: sec.gov, Bild: r.classen / Shutterstock.com

Platz 1: NVIDIA

Unangefochten auf dem ersten Platz bleibt nach wie vor NVIDIA. Und das, obwohl die SNB auch hier im Berichtszeitraum eine große Menge an Aktien verkauft hat. Insgesamt trennte man sich hier von 3.746.700 Papieren. Übrig blieben immerhin noch 66.589.000 Anteilsscheine im Wert von 12,42 Milliarden US-Dollar. Mit einem Portfolioanteil von 7,39 Prozent bleibt der KI-Spezialist an der Spitze des SNB-Depots.

Quelle: sec.gov, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com

