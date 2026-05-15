Berkshire-Depot im radikalen Wandel: Alphabet-Aktie rückt nach Buffett-Ära ins absolute Zentrum
Berkshire Hathaway hat sein erstes 13F-Portfolio unter der alleinigen operativen Führung des neuen CEOs Greg Abel vorgelegt.
Werte in diesem Artikel
• Das von Berkshire Hathaway verwaltete 13F-Aktienvermögen beläuft sich zum Stichtag am 31. März 2026 auf rund 263,10 Milliarden US-Dollar
• Nach dem offiziellen Rückzug von Warren Buffett zeigt der neue CEO Greg Abel eine beinahe radikale Dynamik im Portfolio
• SEC-Formular offenbart den kompletten Ausstieg bei Riesen wie Visa und Amazon bei gleichzeitiger massiver Aufstockung von Alphabet
Die neue Ära nach Warren Buffett: Fokus und extreme Dynamik
Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar an Vermögen verwalten, sind nach den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über ihre Investitionen einzureichen. Das geschieht mittels des sogenannten 13F-Formulars, das im Anschluss öffentlich einsehbar ist. Auch die Investmentholding Berkshire Hathaway erfüllt diese regulatorischen Anforderungen quartalsweise. Zum Ende des ersten Quartals 2026 belief sich das von der Holding verwaltete 13F-Aktienvermögen auf rund 263,10 Milliarden US-Dollar. Dabei fällt Marktbeobachtern sofort auf, dass das Portfolio trotz der jüngsten Umschichtungen extrem fokussiert bleibt, da die Konzentration der zehn größten Positionen bei enormen 90,72 Prozent liegt.
Hierbei handelt es sich um ein historisches Dokument für die Wall Street, da es das erste Portfolio unter der alleinigen operativen Führung des neuen CEOs Greg Abel darstellt. Altmeister Warren Buffett hatte den Chefposten zum 1. Januar 2026 offiziell übergeben und den Weg für eine neue Generation an der Spitze freigemacht. Stand der nun veröffentlichten Daten ist der 31. März 2026. Und Abel fackelte in seinen ersten drei Monaten im Chefsessel nicht lange, sondern setzte direkt eigene Akzente. Der Bericht offenbart eine für Berkshire-Verhältnisse beinahe radikale Dynamik mit rigorosen Umschichtungen, namhaften Totalausstiegen und einer echten Tech-Offensive, die das Gesicht der Holding nachhaltig verändern könnte.
Die größten Zukäufe: Tech-Offensive und ein überraschendes Branchen-Comeback
An der Kauf-Front dominierte im abgelaufenen Jahresviertel ein massiver Ausbau im Technologie- und Mediensektor sowie die Rückkehr in eine von Warren Buffett einst gemiedene Branche. Der Technologieriese Alphabet wurde von der neuen Führung extrem offensiv aufgestockt. Die stimmberechtigten Class-A-Aktien des Google-Mutterkonzerns wurden um spektakuläre 203,99 Prozent ausgebaut, was einem Zuwachs von rund 36,4 Millionen Aktien entspricht. Flankiert wurde diese Tech-Offensive von einer komplett neu aufgebauten Position in den stimmrechtslosen Class-C-Aktien der Suchmaschinen-Mutter, von denen Berkshire Hathaway zum Quartalsende 3,6 Millionen Stück im Depot hielt.
Zudem wagt Greg Abel das große Comeback in einer Industrie, die unter Warren Buffett nach herben Verlusten in der Pandemiezeit eigentlich als verbrannte Erde galt. Berkshire Hathaway kaufte aus dem Stand 39,8 Millionen Aktien der Fluggesellschaft Delta Air Lines. Auch im Medien- und Konsumbereich zeigte sich der neue CEO extrem umtriebig. Die Beteiligung am renommierten Medienhaus New York Times wurde um fast 199 Prozent aufgestockt und damit um plus 10,1 Millionen Aktien nahezu verdreifacht. Der Baukonzern Lennar verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 43,24 Prozent im Portfolio, während gleichzeitig ein Neueinstieg bei der traditionsreichen US-Kaufhauskette Macy's mit rund 3 Millionen Aktien gemeldet wurde.
Die größten Verkäufe: Radikaler Kahlschlag bei Kreditkarten und E-Commerce
Gleichzeitig wurde im Depot der Holding im ersten Quartal gründlich aufgeräumt und bestehende Klumpenrisiken wurden konsequent abgebaut. Der neue CEO trennte sich ohne Zögern von langjährigen Riesen des US-Finanzsektors und der Digitalwirtschaft. Berkshire Hathaway hat sich im Zuge dessen komplett von den Kreditkarten-Giganten Visa und MasterCard verabschiedet. Diese milliardenschweren Komplettverkäufe trafen den Markt weitgehend unerwartet, da die Finanzdienstleister jahrelang als solide Kerninvestments galten. Auch die verbliebenen Anteile am E-Commerce-Pionier Amazon, dem Krankenversicherer UnitedHealth, der Fast-Food-Kette Domino's Pizza, dem Versicherungsmakler Aon sowie der Pool Corporation wurden restlos liquidiert.
Ein massiver Rückzug war zudem im klassischen Energiesektor zu beobachten, der unter Warren Buffett noch massiv ausgebaut worden war. Während die strategische Beteiligung an Occidental Petroleum im ersten Quartal unangetastet blieb, warf Abel beim Branchenkonkurrenten Chevron über ein Drittel der Aktien auf den Markt. Das Minus von 35,17 Prozent entspricht dem Verkauf von rund 45,8 Millionen Anteilen des Energieriesen. Die Position des US-Getränkeriesens Constellation Brands wurde mit einem Minus von 95,13 Prozent im gleichen Zeitraum ebenfalls fast vollständig aufgelöst und spielt im Gesamtportfolio der Holding kaum noch eine Rolle.
Fazit für Anleger
Das erste Portfolio unter der alleinigen Ägide von Greg Abel markiert eine deutliche Zäsur in der Investmenthistorie von Berkshire Hathaway. Der neue CEO dürfte signalisiert haben, dass er bereit ist, langjährige Beteiligungen zugunsten einer moderneren und wachstumsorientierteren Ausrichtung aufzugeben. Für Marktteilnehmer könnte sich hieraus die Erkenntnis ableiten, dass die Ära des reinen Value-Investings traditioneller Prägung bei der Holding ein Stück weit der Vergangenheit angehören dürfte. Investoren sollten die veränderte Dynamik im Auge behalten, da die aggressive Umschichtung in Technologietitel wie Alphabet das Risikoprofil der Aktie nachhaltig beeinflussen könnte. Trotz des Chefwechsels dürfte die enorme Cash-Position der Holding jedoch weiterhin als stabiler Puffer in volatilen Marktphasen dienen.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 16: Das Ranking
Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar an Vermögen verwalten, sind nach den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über ihre Investitionen einzureichen. Das geschieht mittels des 13F-Formulars, das im Anschluss öffentlich einsehbar ist. Auch Berkshire Hathaway erfüllt diese Anforderungen: Zum Ende des ersten Quartals 2026 belief sich das verwaltete 13F-Aktienvermögen der Holding auf rund 263,10 Milliarden US-Dollar. Im folgenden Ranking werden die 15 größten Aktienpositionen aufgeführt, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot. Hierbei handelt es sich um das historische erste Portfolio unter der alleinigen operativen Führung des neuen CEOs Greg Abel, nachdem Altmeister Warren Buffett den Chefposten zum 1. Januar 2026 offiziell übergeben hat. Stand der Daten ist der 31. März 2026.
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Platz 15: VeriSign
Der Netzwerk-Infrastrukturdienstleister VeriSign bildet das Fundament der Top 15. Der Bestand blieb mit 8.989.880 Aktien unverändert und weist zum Quartalsende einen Marktwert von 2,23 Milliarden US-Dollar auf (Portfolioanteil: 0,85 Prozent).
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Platz 14: Delta Air Lines
Ein echter Paukenschlag im Tabellenkeller: Greg Abel holt die Luftfahrt zurück ins Boot und steuert 1,01 Prozent des Gesamtvermögens in diese neue Position. Berkshire kaufte aus dem Stand 39.809.456 Delta Air Lines-Aktien im Gesamtwert von 2,65 Milliarden US-Dollar.
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Platz 13: Sirius XM
Das Satellitenradio Sirius XM bleibt ein beständiger Faktor, der mit 1,09 Prozent im Depot vertreten ist. Unverändert hält Berkshire hier 124.807.117 Aktien, was einem aktuellen Marktwert von 2,88 Milliarden US-Dollar entspricht.
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Platz 12: Kroger
Die US-Supermarktkette Kroger macht solide 1,38 Prozent des Portfolios aus. Mit einer unveränderten Position von genau 50.000.000 Aktien bringen es die Papiere auf einen Gegenwert von 3,62 Milliarden US-Dollar.
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Platz 11: DaVita
Beim Dialysespezialisten wurde das Investment unter der neuen Führung leicht rasiert (-5,22 Prozent). Nach dem Verkauf von 1.658.480 DaVita-Aktien verbleibt im ersten Quartal eine Position im Wert von 4,63 Milliarden US-Dollar, was einem Depotgewicht von 1,76 Prozent entspricht.
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Platz 10: Kraft Heinz
Genau 2,78 Prozent des gesamten Depotkuchens entfallen auf den Lebensmittel-Riesen Kraft Heinz, der sich damit auf dem zehnten Rang befindet. Die Position blieb mit 325.634.818 Aktien unangetastet und steht mit einem Marktwert von 7,32 Milliarden US-Dollar in den Büchern.
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Platz 9: Moody´s
Die Ratingagentur beansprucht mit 4,09 Prozent ein ordentliches Stück des Portfolios für sich. Diese Kernbeteiligung umfasst 24.669.778 Moody's-Aktien und kommt auf einen stattlichen Marktwert von 10,76 Milliarden US-Dollar zum Ende des abgelaufenen Jahresviertels.
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Platz 8: Chubb
Mit einem Anteil von 4,24 Prozent am Gesamtportfolio liegt der Versicherer Chubb auf Rang 8. Nachdem Warren Buffett die Position im Vorquartal noch aufgestockt hatte, hielt die Abel-Führung die Füße still und belässt es bei 34.249.183 Aktien im Gesamtwert von 11,16 Milliarden US-Dollar.
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Platz 7: Alphabet A
Hier schlug die neue Führung zu und katapultierte die A-Aktien des Tech-Giganten Alphabet auf starke 5,93 Prozent Portfolioanteil. Durch ein astronomisches Plus von 203,99 Prozent (36.403.656 Aktien) hält Berkshire nun 54.249.798 Aktien im Gegenwert von 15,6 Milliarden US-Dollar.
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Platz 6: Occidental Petroleum
Das Vertrauen in Occidental Petroleum (OXY) bleibt unerschüttert, was eine Gewichtung von 6,55 Prozent eindrucksvoll unterstreicht. Der Riesen-Bestand von 264.941.431 Aktien blieb im ersten Quartal exakt stabil und repräsentiert einen stolzen Wert von 17,22 Milliarden US-Dollar.
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Platz 5: Chevron
Der radikalste Schnitt im Energie-Sektor betrifft Chevron: Berkshire trennte sich von satten 45.780.506 Aktien (-35,17 Prozent). Der verbliebene Anteil macht zum Stichtag noch 6,64 Prozent des Portfolios aus, wodurch die restlichen 84.375.856 Aktien (Wert: 17,46 Milliarden US-Dollar) gerade so in den Top 5 verbleiben.
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Platz 4: Bank of America
Knapp vor der Zweistelligkeit landet die Großbank Bank of America mit einem Portfolio-Gewicht von 9,52 Prozent. Nach einer minimalen kosmetischen Korrektur von rund 3,67 Millionen Aktien (-0,71 Prozent) verbleiben 513.624.165 Aktien im Wert von 25,04 Milliarden US-Dollar im Depot.
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Platz 3: Coca-Cola
Stolze 11,56 Prozent des Portfolios entfallen auf den ewigen Klassiker, der sich vom Führungswechsel völlig unbeeindruckt zeigt. Die runden 400.000.000 Coca-Cola-Aktien stehen felsenfest im Depot und bringen es auf einen Wert von 30,42 Milliarden US-Dollar.
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Platz 2: American Express
Als zweitstärkste Kraft im Berkshire-Imperium sichert sich American Express über ein Sechstel des gesamten Portfolios (17,43 Prozent). Die Position von 151.610.700 Aktien blieb unangetastet und glänzt mit einem Marktwert von 45,86 Milliarden US-Dollar.
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Platz 1: Apple
An der unangefochtenen Spitze steht die Apple-Beteiligung, die allein mehr als ein Fünftel des gesamten Depots ausmacht (genauer gesagt 21,99 Prozent). Nach Kürzungen in den Vorquartalen blieb die Position in Q1 unberührt: Mit 227.917.808 Aktien und einem Marktwert von 57,84 Milliarden US-Dollar bleibt der iPhone-Hersteller für Berkshire scheinbar das absolute Nonplusultra.
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