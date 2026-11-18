KI-Nachrichtenüberblick

• Die US-Börsenaufsicht SEC verlangt von institutionellen Investoren mit über 100 Millionen US-Dollar Vermögen quartalsweise Offenlegungen ihrer Depotbestände, auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management.

• Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von etwa 30,8 Milliarden US-Dollar, mit Änderungen in den Beteiligungen im dritten Quartal, darunter zwei neue Positionen und einige Reduzierungen.