KI-Nachrichtenüberblick

• Die US-Börsenaufsicht SEC verlangt von institutionellen Investoren mit über 100 Millionen US-Dollar Vermögen quartalsweise Offenlegungen ihrer Depots, darunter auch Bill Ackmans Pershing Square Capital Management.

• Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds etwa 30,8 Milliarden US-Dollar, mit Änderungen in den Positionen im dritten Quartal, darunter zwei neue Investitionen und eine Aufstockung.