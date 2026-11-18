Pershing Square im 3. Quartal: Ackman holt zwei neue Aktien ins Depot und reduziert Microsoft deutlich
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, im Portfolio seines in New York ansässigen Hedgefonds im dritten Quartal 2026 vor.
Werte in diesem Artikel
Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 30,8 Milliarden US-Dollar.
Im dritten Quartal kamen zwei Positionen neu hinzu, nur eine Position wurde aufgestockt, dagegen aber einige Beteiligung reduziert. Das folgende Ranking sortiert alle zum 30. September 2026 gemeldeten Beteiligungen nach ihrem Marktwert.
Julia Walter, Redaktion Finanzen.net
Platz 17: Das Ranking
Sobald das verwaltete Vermögen die Marke von 100 Millionen US-Dollar überschreitet, verlangt die US-Börsenaufsicht SEC von institutionellen Anlegern eine quartalsweise Offenlegung ihrer Portfolios via 13F-Formular. Davon betroffen ist auch Pershing Square Capital Management, der unter der Leitung von Bill Ackman stehende Hedgefonds. Zum Ende des dritten Quartals 2026 wies das Depot ein Volumen von rund 30,8 Milliarden US-Dollar auf. Die folgende Aufstellung zeigt die gewichtigsten Aktienpositionen des Fonds zum Stichtag 30. September 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Platz 16: Seaport Entertainment
An Seaport Entertainment änderte Pershing Square im dritten Quartal 2026 nichts, der Bestand lag weiterhin bei 5.023.780 Aktien. Der Wert der Position sank jedoch von rund 133,63 Millionen auf rund 114,99 Millionen US-Dollar. Damit bildet Seaport mit etwa 0,37 Prozent Depotanteil das Schlusslicht des Rankings.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
Platz 15: Pershing Square USA
Die Beteiligung am hauseigenen Investmentvehikel Pershing Square USA blieb mit 4.000.000 Anteilen unverändert. Ihr Wert ging leicht von rund 149,52 Millionen auf rund 148,40 Millionen US-Dollar zurück. Das entspricht einem Depotanteil von etwa 0,48 Prozent.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Who is Danny / Shutterstock.com
Platz 14: Alcon
Der Augenheilkonzern Alcon ist eine der beiden Neuaufnahmen des dritten Quartals. Pershing Square kaufte 14.736.308 Aktien. Die Position hatte zum Stichtag einen Wert von rund 954,18 Millionen US-Dollar und machte etwa 3,10 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Konektus Photo / Shutterstock.com
Platz 13: Intercontinental Exchange
Ebenfalls neu im Depot ist Intercontinental Exchange. Pershing Square baute eine Position von 6.635.899 Aktien des Börsenbetreibers auf. Diese war zum 30. September rund 1,01 Milliarden US-Dollar wert und kam auf einen Depotanteil von etwa 3,28 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 12: S&P Global
Die Beteiligung an S&P Global blieb im dritten Quartal unangetastet bei 2.593.155 Aktien. Ihr Wert sank leicht von rund 1,06 Milliarden auf rund 1,02 Milliarden US-Dollar. Damit machte die Position zum Stichtag etwa 3,32 Prozent des Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: Visa
Die erst im zweiten Quartal aufgebaute Position an Visa wurde bereits wieder verkleinert. Pershing Square reduzierte den Bestand um 399.750 Aktien, ein Minus von etwa 12,2 Prozent. Am Quartalsende lagen noch 2.870.720 Aktien des Zahlungsdienstleisters im Depot. Ihr Wert betrug rund 1,03 Milliarde US-Dollar, das entspricht etwa 3,35 Prozent des Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: Olga Kolos / Shutterstock.com
Platz 10: MasterCard
Bei MasterCard, ebenfalls eine Neuaufnahme aus dem zweiten Quartal, verkaufte Pershing Square 236.227 Aktien, rund 11,1 Prozent. Zum 30. September hielt der Fonds noch 1.888.419 Aktien. Sie waren rund 1,04 Milliarden US-Dollar wert, ein Depotanteil von etwa 3,38 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Allmy / Shutterstock.com
Platz 9: Netflix
Netflix ist neben den Neuaufnahmen die einzige Position, die im dritten Quartal ausgebaut wurde: Pershing Square kaufte 2.331.279 Aktien hinzu, ein Plus von etwa 17,8 Prozent. Zum Stichtag befanden sich 15.412.744 Netflix-Aktien im Depot. Diese waren rund 1,07 Milliarden US-Dollar wert und machten etwa 3,48 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: XanderSt / Shutterstock.com
Platz 8: Restaurant Brands International
Die Beteiligung an der Burger-King-Mutter Restaurant Brands International wurde um 3.814.205 Aktien verringert, ein Minus von etwa 14,8 Prozent. Am Quartalsende hielt Pershing Square noch 22.007.079 Aktien. Ihr Wert lag bei rund 1,56 Milliarden US-Dollar, das sind etwa 5,08 Prozent des Depots.
Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 7: Brookfield
Bei Brookfield setzte Pershing Square den Abbau fort und verkaufte 6.149.948 Aktien, rund 10,7 Prozent der Position. Zum 30. September lagen noch 51.331.099 Brookfield-Aktien im Depot. Sie waren rund 1,87 Milliarden US-Dollar wert und kamen auf einen Anteil von etwa 6,08 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 6: Howard Hughes Holdings
Die Position an Howard Hughes Holdings blieb im dritten Quartal unverändert bei 27.852.064 Aktien. Ihr Wert stieg von rund 1,99 Milliarden auf rund 2,05 Milliarden US-Dollar. Damit machte die Beteiligung zum Stichtag etwa 6,66 Prozent des Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: viewimage / Shutterstock.com
Platz 5: Meta Platforms
Bei Meta Platforms nahm Pershing Square Gewinne mit und verkaufte 362.763 Aktien, ein Minus von etwa 11,4 Prozent. Am Quartalsende hielt der Fonds noch 2.833.299 Aktien des Facebook-Konzerns. Diese waren rund 2,05 Milliarden US-Dollar wert, ein Anteil von etwa 6,67 Prozent am Depot.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 4: Microsoft
Deutlich reduziert wurde die Beteiligung an Microsoft: Pershing Square verkaufte 2.141.951 Aktien, rund 34,5 Prozent der Position. Zum 30. September befanden sich noch 4.064.779 Microsoft-Aktien im Depot. Sie hatten einen Wert von rund 2,08 Milliarden US-Dollar und machten etwa 6,77 Prozent des Gesamtdepots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
Platz 3: Amazon
Bei Amazon trennte sich Pershing Square nur in kleinem Umfang von Anteilen: 58.078 Aktien wurden verkauft, ein Minus von etwa 0,7 Prozent. Damit hielt der Fonds Ende September 8.505.779 Amazon-Aktien. Ihr Wert lag bei rund 2,12 Milliarden US-Dollar, das entspricht einem Depotanteil von etwa 6,88 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 2: Uber
Uber bleibt die größte Beteiligung an einem fremden Unternehmen, Pershing Square verkaufte im dritten Quartal allerdings 57.921 Aktien (minus 0,2 Prozent). Zum Stichtag lagen noch 34.268.279 Aktien des Fahrdienstvermittlers im Depot. Sie waren rund 2,35 Milliarden US-Dollar wert und machten etwa 7,62 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Christopher Penler / Shutterstock.com
Platz 1: Pershing Square Inc.
Die mit Abstand größte Position im Depot ist Pershing Square Inc. mit einem Anteil von rund 33,48 Prozent. Die Zahl der gehaltenen Aktien blieb mit 184.289.699 Stück gegenüber dem zweiten Quartal unverändert. Ihr Wert stieg jedoch von rund 6,06 Mrd. auf rund 10,31 Mrd. US-Dollar zum 30. September 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: metamorworks / Shutterstock.com
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times