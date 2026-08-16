Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft

KI-Nachrichtenüberblick

• Die US-Börsenaufsicht SEC verlangt von institutionellen Investoren mit über 100 Millionen US-Dollar Vermögen quartalsweise Offenlegungen via 13F-Formular, darunter auch Bill Ackmans Pershing Square Capital Management.

• Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds etwa 19,47 Milliarden US-Dollar, mit neuen Positionen im zweiten Quartal und Aufstockungen bestehender Beteiligungen, während Alphabet komplett verkauft wurde.