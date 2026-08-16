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Portfolio im Blick

Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft

Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft

Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, im Portfolio seines in New York ansässigen Hedgefonds im zweiten Quartal 2026 vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
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The Howard Hughes Holdings
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Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 19,47 Milliarden US-Dollar.

Im zweiten Quartal kamen vier Positionen neu hinzu, mehrere Bestände wurden aufgestockt, die Alphabet-Beteiligung dagegen komplett aufgelöst. Das folgende Ranking sortiert alle zum 30. Juni 2026 gemeldeten Beteiligungen nach ihrem Marktwert.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Diese Aktien besaß Bill Ackman im zweiten Quartal 2026
Das Ranking

Platz 15: Das Ranking

Sobald das verwaltete Vermögen die Marke von 100 Millionen US-Dollar überschreitet, verlangt die US-Börsenaufsicht SEC von institutionellen Anlegern eine quartalsweise Offenlegung ihrer Portfolios via 13F-Formular. Davon betroffen ist auch Pershing Square Capital Management, der unter der Leitung von Bill Ackman stehende Hedgefonds. Zum Ende des zweiten Quartals 2026 wies das Depot ein Volumen von rund 19,47 Milliarden US-Dollar auf. Die folgende Aufstellung zeigt die gewichtigsten Aktienpositionen des Fonds zum Stichtag 30. Juni 2026.

Quelle: sec.gov, Bild: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times

Hertz Global Holdings

Platz 14: Hertz Global Holdings

Hertz Global Holdings bildet mit rund 0,17 Prozent Depot-Anteil und einem Wert von 33,96 Millionen US-Dollar das Schlusslicht des Rankings. Der Autovermieter wurde nur marginal angetastet: Pershing Square reduzierte die Position um 249.528 auf 14.991.599 Aktien, die zum Stichtag 33,96 Millionen US-Dollar wert waren.

Quelle: sec.gov, Bild: RYO Alexandre / Shutterstock.com

Seaport Entertainment

Platz 13: Seaport Entertainment

Seaport Entertainment Group, eine Abspaltung aus dem Howard-Hughes-Umfeld, machte zum Stichtag rund 0,69 Prozent des Depots aus. Die Position blieb mit 5.023.780 Aktien unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die Anteile kamen auf einen Gesamtwert in Höhe von 133,63 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Pershing Square USA

Platz 12: Pershing Square USA

Auf Rang zwölf folgt mit rund 0,77 Prozent Depot-Anteil eine Beteiligung an Pershing Square USA, Ltd., einem der Investmentvehikel aus Ackmans eigenem Haus. Zum 30. Juni 2026 wurden 4.000.000 Anteile im Wert von 149,52 Millionen US-Dollar gehalten; im Vorquartal war die Position nicht gemeldet.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Who is Danny / Shutterstock.com

Netflix

Platz 11: Netflix

Netflix ist eine der neuen Beteiligungen des Quartals und steuert rund 4,80 Prozent zum Depot bei. Pershing Square hielt zum Stichtag 13.081.465 Aktien des Streaming-Anbieters, die 934,02 Millionen US-Dollar wert waren.

Quelle: sec.gov, Bild: XanderSt / Shutterstock.com

S&P Global

Platz 10: S&P Global

S&P Global zählt ebenfalls zu den Neuaufnahmen im zweiten Quartal und steht mit einem Anteil von rund 5,43 Prozent auf Rang zehn. Der Finanzdaten- und Ratingkonzern war zum 30. Juni 2026 mit 2.593.155 Aktien im Wert von 1,06 Milliarden US-Dollar im Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: metamorworks / Shutterstock.com

Mastercard

Platz 9: Mastercard

Mastercard kam im zweiten Quartal ebenfalls neu ins Depot und machte rund 5,61 Prozent aus. Pershing Square baute eine Position von 2.124.646 Aktien auf; diese waren zum Stichtag 1,09 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: Allmy / Shutterstock.com

Visa

Platz 8: Visa

Visa ist ebenfalls eine der vier neuen Beteiligungen des Quartals und stand mit einem Anteil von rund 5,76 Prozent direkt auf Rang acht. Zum 30. Juni 2026 hielt Pershing Square 3.270.470 Aktien des Zahlungsdienstleisters im Wert von 1,12 Milliarden US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Olga Kolos / Shutterstock.com

Meta Platforms

Platz 7: Meta Platforms

Die Facebook-Mutter Meta Platforms trug rund 9,25 Prozent zum Depot bei. Der Facebook- und Instagram-Konzern wurde im Quartal aufgestockt: um 535.201 auf 3.196.062 Aktien, ein Plus von etwa 20,1 Prozent. Die Anteilsscheine waren zum Stichtag 1,8 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Restaurant Brands International

Platz 6: Restaurant Brands International

Restaurant Brands International, der Mutterkonzern von Burger King und Popeyes, steht mit einem Anteil von rund 9,62 Prozent auf Rang sechs. Pershing Square baute die Position um 3.175.801 auf 25.821.284 Aktien aus, diese waren zum Stichtag rund 1,87 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Howard Hughes Holdings

Platz 5: Howard Hughes Holdings

Howard Hughes Holdings machte rund 10,23 Prozent des Depots aus. Es war die am stärksten aufgestockte Beteiligung: um 9.000.000 auf zusammengenommen 27.852.064 Aktien, ein Plus von etwa 47,7 Prozent. Zum Stichtag am 30. Juni war die Position rund 1,99 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: viewimage / Shutterstock.com

Amazon

Platz 4: Amazon

Amazon kommt auf einen Depot-Anteil von rund 10,49 Prozent. Hier zog Pershing Square deutlich Geld ab und reduzierte die Position um 2.888.124 auf 8.563.857 Aktien, ein Minus von etwa 25,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Damit kamen die verbliebenen Anteilsscheine noch auf einen Wert von rund 2,04 Milliarden US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Microsoft

Platz 3: Microsoft

Microsoft stand mit einem Anteil von rund 11,89 Prozent auf dem dritten Rang. Die Position an dem Softwarekonzern wurde im zweiten Quartal weiter ausgebaut: um 552.652 auf 6.206.730 Aktien, ein Zuwachs von etwa 9,8 Prozent. Die Titel waren Ende Juni rund 2,32 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Brookfield

Platz 2: Brookfield

Brookfield fällt im zweiten Quartal mit einem Depot-Anteil von rund 12,58 Prozent vom ersten auf den zweiten Platz zurück. Anders als bei den meisten Positionen verringerte Pershing Square hier den Bestand leicht: um 2.216.161 auf 57.481.047 Aktien, ein Rückgang von etwa 3,7 Prozent. Die Brookfield-Aktien kamen zum Stichtag auf einen Wert von rund 2,45 Milliarden US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Uber

Platz 1: Uber

Die Goldmedaille ging im zweiten Quartal an Uber Technologies. Der Fahrdienstvermittler machte zum Quartalsende rund 12,72 Prozent des gesamten Depot-Werts aus. Pershing Square stockte die Beteiligung um 4.367.429 auf 34.326.200 Aktien auf, ein Plus von etwa 14,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Anteilsscheine waren zum Stichtag rund 2,48 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: Christopher Penler / Shutterstock.com

Bildquellen: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times

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