KI-Nachrichtenüberblick

• Berkshire Hathaway hat sein Aktienportfolio im dritten Quartal 2026 deutlich umgeschichtet, mit erheblichen Verkäufen bei Bank of America und Capital One.

• Das Portfolio wurde durch eine fast doppelte Beteiligung an Lennar (fast 99%) und eine Aufstockung bei Delta Air Lines erweitert, zudem wurde Bending Spoons mit rund 689 Mio. US-Dollar neu aufgenommen.