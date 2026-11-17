Berkshire Hathaway-Depot: Auf welche Aktien Greg Abel im dritten Quartal setzt - Börsenneuling mit dabei
Berkshire Hathaway trennt sich im dritten Quartal von Teilen seiner Bankenwerte, verdoppelt dafür fast einen Hausbauer und holt einen Börsenneuling ins Depot.
Werte in diesem Artikel
- Lennar-Position wächst um fast 99 Prozent, Delta legt um 12 Prozent zu
- Bank of America und Capital One werden gekappt, Kroger und VeriSign ebenfalls
- Neu im Depot ist Bending Spoons mit einem Wert von 689 Millionen US-Dollar
Berkshire Hathaway hat sein Aktienportfolio im dritten Quartal 2026 spürbar umgeschichtet, wie die am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichte Pflichtmitteilung zeigt. Der Konzern trennt sich weiter von Bankenwerten: Bei Bank of America sank der Bestand deutlich, bei Capital One sogar um fast 62 Prozent.
Auf der anderen Seite verdoppelt Berkshire die Beteiligung am Hausbauer Lennar fast, bei den Class-A-Aktien steht ein Plus von knapp 99 Prozent, und stockt bei Delta Air Lines auf. Dazu kommt ein Neuling: Bending Spoons, im Juli an die NASDAQ gegangen, steht mit gut 20 Millionen Aktien und rund 689 Millionen US-Dollar im Depot. Für die Top-Positionen reicht es damit allerdings nicht. Welche Werte nach diesem Umbau die größten Positionen stellen, zeigt die folgende Übersicht der 15 größten Aktien.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 16: Das Ranking
Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar an Vermögen verwalten, sind nach den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über ihre Investitionen einzureichen. Das geschieht mittels des 13F-Formulars, das im Anschluss öffentlich einsehbar ist. Auch Berkshire Hathaway erfüllt diese Anforderungen: Zum Ende des dritten Quartals 2026 belief sich das verwaltete 13F-Aktienvermögen der Holding auf rund 304 Milliarden US-Dollar. Im folgenden Ranking werden die 15 größten Aktienpositionen aufgeführt, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot. Hierbei handelt es sich um das Portfolio des dritten Quartals unter der alleinigen operativen Führung des neuen CEOs Greg Abel, nachdem Altmeister Warren Buffett den Chefposten zum 1. Januar 2026 offiziell übergeben hat. Stand der Daten ist der 30. September 2026.
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Platz 15: Lennar Corporation
Den Einstieg in die Top 15 schaffte der US-Hausbaukonzern Lennar mit einem kräftigen Sprung nach vorne. Das Management verdoppelte die Position im dritten Quartal beinahe und erwarb 12.922.695 zusätzliche Aktien (+98,56 Prozent). Das auf 26.034.436 Papiere angewachsene Paket erreichte zum Stichtag einen Marktwert von rund 2,12 Milliarden US-Dollar und belegte einen Portfolio-Anteil von 0,70 Prozent.
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Platz 14: Sirius XM
Auf dem 14. Platz rangierte der Satellitenradio-Anbieter Sirius XM. Unverändert lagen 124.807.117 Anteilsscheine im Depot. Die Beteiligung machte am 30. September 1,06 Prozent des gemeldeten US-Aktienvermögens aus und wies einen Gesamtwert von 3,23 Milliarden US-Dollar auf.
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Platz 13: DaVita
Die 13. Position belegte der Dialysedienstleister DaVita. Berkshire Hathaway nahm im abgelaufenen Jahresviertel eine minimale Anpassung vor und veräußerte 182.980 Aktien (-0,63 Prozent). Mit den verbliebenen 28.697.229 Papieren repräsentierte das Investment 1,65 Prozent des Portfolios und schlug mit 5,02 Milliarden US-Dollar zu Buche.
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Platz 12: Delta Air Lines
Einen weiteren Zukauf verzeichnete die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines auf Rang zwölf. Greg Abel und sein Team legten 7.130.000 Anteile nach (+12,44 Prozent) und bauten den Bestand auf 64.450.000 Aktien aus. Der Marktwert kletterte auf 5,38 Milliarden US-Dollar, was einer Depotquote von 1,77 Prozent entsprach.
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Platz 11: The Kraft Heinz Company
Knapp außerhalb der Top 10 platzierte sich der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz. Ein Marktwert von 7,4 Milliarden US-Dollar verteilte sich auf unverändert gehaltene 325.634.818 Aktien. Damit steuerte das Langfrist-Engagement zum Quartalsabschluss 2,43 Prozent zum Gesamtdepot bei.
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Platz 10: Alphabet C
Den zehnten Rang markierten die stimmrechtslosen C-Aktien der Google-Mutter Alphabet. Mit einer Depotgewichtung von 3,05 Prozent schlug die unveränderte Position von 27.188.433 Papieren zum Quartalsende mit einem Marktwert von 9,26 Milliarden US-Dollar zu Buche.
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Platz 9: Chubb
Auf dem neunten Platz ordnete sich der Versicherer Chubb ein. Ein Gesamtwert von rund 11,14 Milliarden US-Dollar entfiel auf exakt 34.249.183 gehaltene Aktien. Da im dritten Quartal weder zugekauft noch veräußert wurde, entsprach das Paket zum Bilanzstichtag einem Portfolio-Anteil von 3,66 Prozent.
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Platz 8: Moody´s
Die achte Position sicherte sich die Ratingagentur Moody's. Genau 3,68 Prozent des US-Aktienvermögens beanspruchte dieses Langfrist-Investment für sich, das bei konstanten 24.669.778 Anteilsscheinen am 30. September einen Gegenwert von 11,20 Milliarden US-Dollar aufwies.
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Platz 7: Occidental Petroleum
Der US-Öl- und Gasproduzent Occidental Petroleum (OXY) reihte sich auf dem siebten Platz ein. Das Paket von exakt 264.941.431 Aktien blieb im Berichtszeitraum unangetastet, machte 4,82 Prozent des Gesamtdepots aus und erreichte zum Stichtag einen Marktwert von 14,66 Milliarden US-Dollar.
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Platz 6: Chevron
Ebenfalls aus dem Energiesektor stammte die sechstgrößte Beteiligung im Buch von Berkshire Hathaway: Chevron. Ein Portfolio-Gewicht von 5,66 Prozent verzeichnete der Energieriese zum Quartalsabschluss. Die unverändert gehaltenen 84.375.856 Papiere entsprachen einem Gesamtwert von 17,23 Milliarden US-Dollar.
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Platz 5: Bank of America
Auf Rang fünf landete das einzige Schwergewicht der oberen Ränge, bei dem im dritten Quartal gehandelt wurde: die Bank of America. Das Management veräußerte 27.533.107 Anteilsscheine (-5,70 Prozent) und schraubte den Bestand auf 455.860.908 Aktien herunter. Der verbliebene Marktwert von 24,81 Milliarden US-Dollar entsprach noch einer Depotquote von 8,16 Prozent.
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Platz 4: Alphabet A
Noch weiter vorne als die C-Gattung platzierte sich die stimmberechtigte A-Klasse von Alphabet. Trotz eines beachtlichen Depot-Anteils von 8,91 Prozent blieb die Stückzahl von 78.791.167 Papieren im Berichtszeitraum komplett konstant. Wertmäßig belief sich das Engagement Ende September auf 27,11 Milliarden US-Dollar.
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Platz 3: Coca-Cola
Den dritten Platz belegte der Getränkekonzern Coca-Cola. Mit 11,32 Prozent stellte der Dividendenklassiker eine der tragenden Säulen im Portfolio dar. Die seit Jahrzehnten unveränderten 400.000.000 Aktien brachten es zum Quartalsende auf ein Volumen von 34,43 Milliarden US-Dollar.
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Platz 2: American Express
Knapp hinter dem Spitzenreiter reihte sich der Kreditkartenkonzern American Express auf dem zweiten Rang ein. Ein Marktwert von 46,10 Milliarden US-Dollar verhalf der Beteiligung zu einem gewichtigen Portfolio-Anteil von 15,16 Prozent. Auch hier verzichtete die Konzernführung auf Transaktionen und hielt weiterhin 151.610.700 Anteilsscheine.
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Platz 1: Apple
Das mit Abstand größte Aktieninvestment im US-Portfolio von Berkshire Hathaway bildete der iPhone-Hersteller Apple. Nahezu ein Viertel des gesamten gemeldeten US-Depots (24,95 Prozent) entfiel auf den Technologieriesen, dessen unveränderte Position von 227.917.808 Aktien zum Ende des dritten Quartals einen Marktwert von 75,90 Milliarden US-Dollar erreichte.
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