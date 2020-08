Vonovia verdient mehr und bekräftigt Gewinnprognose - Vonovia-Aktie könnte auf Rekordhoch springen

Auch die Wertsteigerung des Portfolios trug positiv zu der Entwicklung bei. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Bochumer Wohnimmobilienkonzern, der im DAX notiert ist, beim Gewinn und Investitionen.

Die Vonovia SE steigerte im ersten Halbjahr das bereinigte EBITDA um 8 Prozent auf 942,2 Millionen Euro. Die wichtigste Kenngröße, der operative Gewinn FFO, stieg im Halbjahr um 11 Prozent auf 676,3 Millionen Euro.

Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 1,618 Milliarden Euro, eine signifikante Steigerung von 125,3 Millionen Euro im Vorjahr. Der Wertanstieg der Immobilien betrug 2,3 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2019 hatte die Neubewertung des Portfolios im Gegenzug eine in der Bilanz nötige technische Korrektur von Goodwill erfordert, dies schmälerte entsprechend den Nettogewinn. Die Mieteinnahmen stiegen um 12 Prozent auf 1,133 Milliarden Euro von 1,015 Milliarden.

Für 2020 peilt Vonovia weiterhin eine Steigerung des FFO auf 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 1,875 bis 1,925 Milliarden Euro an. Die Investitionen sollen weiter in der Größenordnung 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro liegen. Neubauwohnungen mehr als 1.600 werden weiterhin angepeilt.

Vonovia-CEO: Group FFO 2020 wahrscheinlich am oberen Ende Spanne

Vonovia hat alle Ziele für das Gesamtjahr bestätigt, dürfte beim operativen Gewinn FFO aber "wahrscheinlich am oberen Ende der Spanne" landen, stellte Vonovia-Chef Rolf Buch in der Telefonkonferenz mit Journalisten in Aussicht.

Vonovia peilt beim FFO, einer der wichtigsten Kenngröße bei Immobilienunternehmen, eine Spanne von 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro an, 2019 erreichte der Bochumer DAX-Konzern hier 1,219 Milliarden Euro. Aus dem FFO wird die Dividende ausgeschüttet, Vonovia peilt für 2020 eine Ausschüttungsquote von 70 Prozent des FFO an.

Für die Aktien von Vonovia zeichnet sich am Mittwochmorgen nach der Vorlage von Quartalszahlen der Sprung auf ein Rekordhoch ab. Beim Broker Lang & Schwarz legten die im DAX notierten Papiere der Immobiliengesellschaft im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent auf 57,46 Euro zu. Auf Xetra wäre das eine Bestmarke. Im laufenden Jahr liegen die Papiere bislang mit plus 17,4 Prozent auf Platz zwei im DAX, der im gleichen Zeitraum um rund 5 Prozent nachgab. Seit dem Börsengang Mitte 2013 - damals noch unter dem Namen Deutsche Annington - hat sich der Kurs fast verdreieinhalbfacht.

FRANKFURT (Dow Jones und dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Vonovia