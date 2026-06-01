Siemens Energy-Aktie schwächelt: Übernahme-Coup in Irland
Siemens Energy übernimmt die nordirische Camlin Group und will so seine Kompetenzen in den Bereichen digitale Stromnetze, Datenanalyse und Anlagenüberwachung stärken.
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Wie Siemens Energy mitteilte, sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden. Die Camlin Group mit 650 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 104 Millionen Euro soll vollständig übernommen, aber weiterhin eigenständig geführt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Lisburn südlich von Belfast sei auf dem europäischen Festland, in Nordamerika, Australien und Asien tätig.
Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Parteien vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird im Laufe des Jahres erwartet.
Im Dienstagshandel via XETRA geht es für die Aktie von Siemens Energy zeitweise um 0,36 Prozent nach unten auf 159,42 Euro.
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Bildquellen: Siemens Energy AG