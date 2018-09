PORTRÄT/Neuer Fraktionschef Brinkhaus - der Unterschätzte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Als Ralph Brinkhaus überraschend seinen Hut für den einflussreichen Posten des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden in den Ring warf, gab ihm fast niemand eine Chance. Was auch an seinem Auftreten als stets freundlicher, politisch jedoch weitgehend profilloser Finanzexperte gelegen haben mag. Seit Dienstag wissen alle, dass sie den 50-Jährigen aus Ostwestfalen gründlich unterschätzt haben.

Der 1968 im ostwestfälischen Wiedenbrück geborene Brinkhaus ist von Beruf Steuerberater, verheiratet und katholisch. In der lokalen Politik war der Diplom-Ökonom früh engagiert, brachte es zu Führungsposten im Kreis- und später im nordrhein-westfälischen Landesverband, dessen Vizevorsitzender er seit 2016 ist. Seit 2009 im Bundestag, machte sich der sachliche Politiker in finanzpolitischen Krisen schnell einen Namen als die federführende Figur hinter den komplexen Regulierungsgesetzen, die als Reaktion auf die Lehman-Krise vor zehn Jahren Raum griffen.

Es war Brinkhaus, der in seiner allerersten Legislaturperiode im Bundestag eine Welle von Regulierungs- und Finanzmarktgesetzen in der Fraktion und in der damaligen Regierungskoalition von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der FDP auf den Weg brachte. In der Finanzkrise schlug seine Stunde, und der in der Öffentlichkeit eher blasse Brinkhaus nutzte diese Chance - immer unter dem Radar des breiten Publikums.

Schäuble als Förderer

Einen einflussreichen Mentor fand der jugendlich wirkende Mann mit der hohen Stirn in CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble , der als Finanzminister international wie kein anderer für die konsequente Aufarbeitung der Finanzkrise stand, die auf den Lehman-Schock folgte. Schon früh hatte der grundsolide Brinkhaus einen guten Draht ins Finanzministerium und zu Schäuble. Im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2013 war es bei ihm im heimischen Gütersloher Wahlkreis, wo Schäuble den Aufschlag für seine Kampagne machte - und den Gastgeber als großen Fachmann lobte.

Nach dieser Wahl stieg Brinkhaus erstmals steil auf und wurde stellvertretender Fraktionsvorsitzender - natürlich zuständig für die Finanzpolitik. Schäubles Einfluss wird ihm dabei nicht geschadet haben. Als Fraktionsvize stand er aber auch stets im Schatten des mächtigen Finanzministers, den man ihn öffentlich und im persönlichen Gespräch nie kritisieren hörte. Brinkhaus erschien als treuer Vasall, nicht als Macher, und war weiterhin allenfalls in Finanzkreisen bekannt.

Es dauerte bis in die aktuelle Legislaturperiode, bis der Finanzpolitiker klarere Kante zeigte und - kaum war Schäuble nicht mehr Finanzminister - eine harte Gangart in der Koalition bei der Bewahrung von finanzpolitischer Stabilität ankündigte.

Damals hätte man erstmals ahnen können, dass Brinkhaus nach mehr strebt. Tatsächlich aber nahmen viele seine Positionierungen nur wenig ernst. Doch seine pragmatische und verbindliche Art trug Brinkhaus letztendlich bis zu der Wahl vom Dienstag und einer Mehrheit für den Fraktionsvorsitz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2018 06:25 ET (10:25 GMT)