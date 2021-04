Milliardendeal: Pioneer Natural strebt weitere Übernahme an

Wie Pioneer am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wolle man mit der Übernahme weiter seine Position im texanischen Permbecken stärken. Der Deal soll aus etwa 27,2 Millionen Pioneer-Stammaktien, einer Milliarde Dollar in bar und der Übernahme von etwa 900 Millionen Dollar an Schulden und anderen Verbindlichkeiten bestehen. Für den Ölriesen wäre dies bereits die zweite Akquisition innerhalb von etwas mehr als fünf Monaten. Im Oktober vergangenen Jahres hatte Pioneer angekündigt, Parsley Energy für 4,5 Milliarden Dollar zu kaufen. US-Schieferunternehmen sind derzeit auf der Suche nach Akquisitionen, da sie sich für eine Erholung der Ölpreise positionieren wollen.

Bangalore (Reuters)

