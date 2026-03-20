Positive Analyse

Die Aktien von HENSOLDT können sich am Donnerstag dem wieder schwächeren Marktumfeld nicht entziehen.

Benjamin Heelan von der Bank of America gibt eine Kaufempfehlung aus. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb er.

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Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten HENSOLDT. Die Taukirchener erzielten 65 bis 70 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Luftverteidigung.

Mit seinem Kursziel von 88,50 Euro signalisiert Heelan für HENSOLDT-Papiere Erholungspotenzial von gut 20 Prozent. Am Donnerstag geht es via XETRA jedoch zeitweise 3,19 Prozent auf 71,25 Euro nach unten. RENK und Rheinmetall liegen derweil 7,54 Prozent bei 48,41 Euro tiefer und 2,09 Prozent im Minus bei 1.455,50 Euro. TKMS fallen um 2,72 Prozent auf 78,55 Euro. Heelan sieht zunächst einen klaren Anlegerfokus auf das Thema Luftverteidigung.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)