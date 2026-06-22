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arGEN-X-Aktie korrigieren vom Rekord - Oddo BHF bleibt optimistisch

24.06.26 11:43 Uhr
arGEN-X-Aktie korrigiert vom Allzeithoch - Analyst Oddo BHF bleibt bullish | finanzen.net

Nach ihrem Rekordhoch am Vortag haben die Aktien von arGEN-X zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt.

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Aktien
arGEN-X N.V.
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Die Papiere des niederländischen Antikörperspezialisten sackten zeitweise um mehr als 6,5 Prozent ab auf fast 759 Euro. Zuletzt kosteten sie leicht erholt 773 Euro.

Martial Descoutures von Oddo BHF hob sein Kursziel auf 855 Euro und signalisiert damit weiteres Potenzial für die arGEN-X-Aktien. Nach einer Telefonkonferenz mit Fokus auf die Indikation Myositis sieht der Experte gerade bei dieser Entzündung der Skelettmuskulatur gute Chancen für den Wirkstoff Vyvgart.

Die Alkivia-Studie habe in der Phase II überzeugt, mit Phase-III-Daten rechnet er im dritten Quartal. Abgesehen davon habe das Management in der Telefonkonferenz auch den generellen Ansatz des Mittels überzeugend dargelegt. Vyvgart traut er nun bis 2034 einen Spitzenumsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar zu nach bisher 1,2 Milliarden Dollar. Der Konsens liege bei 1,4 Milliarden Dollar.

/ag/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: anyaivanova/shutterstock.com

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