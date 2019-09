Deutsche Beteiligungs AG-Aktie zieht nach Firmenverkauf an

Die Papiere zogen bis zum Vormittag um 6,48 Prozent auf 33,70 Euro an und waren damit der Favorit im kaum bewegten Nebenwerte -Index SDAX . Damit bewegten sich die Anteilsscheine wieder auf dem Niveau von Mitte Juli. Seinerzeit war der Kurs nach einer Prognosesenkung abgesackt.

Mit dem Verkauf der Beteiligung Inexio sollten sich sowohl der Nettogewinn als auch das Nettoanlagevermögen im Geschäftsjahr erheblich verbessern, schrieb Analyst Tim Dawson von der Baader Bank. Der Deal spiegele das starke Wachstum im Telekomsektor und in mit diesem verbundenen Segmenten wider, in die die Deutsche Beteiligungs AG in den vergangenen Jahren kräftig investiert habe.

Mit dem Kurssprung von diesem Monat liegen die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG seit Jahresbeginn gerechnet wieder moderat im Plus. Der SDax hat in diesem Zeitraum bislang gut 15 Prozent gewonnen.

