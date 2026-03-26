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Positive Analyse

Evonik-Aktie erreicht Jahreshoch nach Empfehlung von Morgan Stanley

27.03.26 11:18 Uhr
Evonik-Aktie klettert auf Jahreshoch dank Empfehlung von Morgan Stanley | finanzen.net

In den Aktien von Evonik ist vom Iran-Krieg längst keine Spur mehr.

Werte in diesem Artikel
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Am Freitag erreichten die Papiere des Spezialchemiekonzerns mit 16,25 Euro sogar einen Höchststand seit Mitte September 2025. Seit ihrem Zwischentief am Montag bei 13,63 Euro erholten sie sich damit rasant um gut 19 Prozent. Zuletzt lag die Aktie am Freitag mit 3,4 Prozent im Plus.

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Noch etwas Schub gab am Morgen die Empfehlung des Analysten Thomas Wrigglesworth von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 18 Euro. C4-Chemikalien seien bereits vor dem Nahost-Krieg knapp gewesen, und nun um so mehr, schrieb der Experte. Unter C4-Chemie versteht man die Weiterverarbeitung von Verbindungen, die vier Kohlenstoffatome aufweisen.

Wrigglesworth ist aber auch optimistisch für das so wichtige Geschäft mit dem Futtermitteleiweiß Methionin. Wegen der Rohstoffknappheit sieht der Experte die europäischen Chemiekonzerne mit Kostenvorteilen gegenüber der asiatischen Konkurrenz. Generell setzt er eher auf Basischemie (Upstream) gegenüber der Verarbeitung (Downstream). BASF ist sein Upstream-Favorit, gefolgt von Arkema und Evonik.

/ag/tih/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: EVONIK, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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26.03.2026BASF NeutralUBS AG
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
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03.03.2026BASF OutperformBernstein Research
02.03.2026BASF KaufenDZ BANK
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26.03.2026BASF NeutralUBS AG
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27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital

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