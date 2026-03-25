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Positive Analyse

HENSOLDT-Aktie nach Kaufempfehlung gesucht - Luftverteidigung im Fokus

26.03.26 08:56 Uhr
HENSOLDT-Aktie profitiert von Kaufempfehlung - Luftverteidigung im Fokus | finanzen.net

Die Aktien von HENSOLDT können sich am Donnerstag dem wieder schwächeren Marktumfeld entziehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
24,69 EUR -0,36 EUR -1,44%
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HENSOLDT
75,15 EUR 1,60 EUR 2,18%
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60,00 EUR 0,44 EUR 0,74%
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Thales S.A.
244,40 EUR 4,10 EUR 1,71%
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Auftrieb gibt eine Kaufempfehlung des Analysten Benjamin Heelan von der Bank of America. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb er.

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Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten HENSOLDT. Die Taukirchener erzielten 65 bis 70 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Luftverteidigung.

Mit seinem Kursziel von 88,50 Euro signalisiert Heelan für HENSOLDT-Papiere Erholungspotenzial von gut 20 Prozent. Davon holen sie sich vorbörslich bereits 3 Prozent. RENK und Rheinmetall liegen derweil nur leicht im Plus. Heelan sieht zunächst einen klaren Anlegerfokus auf das Thema Luftverteidigung.

/ag/zb

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Bildquellen: HENSOLDT

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Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
26.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
26.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

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