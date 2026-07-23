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Positive Analyse

Inditex gesucht: Barclays-Hochstufung gibt Aktienkurs Auftrieb

Inditex gesucht: Barclays-Hochstufung gibt Aktienkurs Auftrieb

Die Aktien von Inditex haben am Montag von einer Hochstufung durch die britische Bank Barclays profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
56.00 EUR 2.08 EUR 3.86 %
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Sie legte unter den Spitzenwerten im festen EuroStoxx 50 um 3 Prozent auf 56,10 Euro zu, womit sich ihr Kursverlust seit Jahresbeginn auf 0,4 Prozent verringerte.

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Analyst Matthew Clements hob sein Kursziel auf 62,50 Euro an und stufte die Aktie des Zara-Mutterunternehmens Inditexvon "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Er sieht die Bewertung der Aktie des spanischen Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau.

Zudem lobte er die Preisgestaltungsmacht und Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität.

/ck/mis

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.07.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
10.07.26 Inditex Outperform Bernstein Research
15.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Inditex Buy UBS AG
08.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets