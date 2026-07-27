K+S-Aktie auf Hoch seit Mitte Mai - Empfehlung von Exane BNP stützt

Positive Analyse

28.07.26 09:35 Uhr

Eine Empfehlung des französischen Investmenthauses Exane BNP hat dem Aktienkurs von K+S am Dienstag neuen Anschub verliehen.

Mit plus 6,5 Prozent auf 15,24 Euro führten die Papiere die Gewinner im MDAX der mittelgroßen Börsentitel an. Sie erreichten den höchsten Stand seit Mitte Mai.

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Analyst David Symonds von Exane BNP hat das Kursziel für K+S von 12 auf 19 Euro erhöht und die Aktien gleich um zwei Investmentstufen von "Underperform" auf "Outperform" erhöht. Sein neues Kursziel ist das dritthöchste am Markt, nur Kepler Cheuvreux und BMO Capital Markets trauen den Aktien des Salz- und Düngemittelproduzenten noch mehr Aufwärtspotenzial zu.

Aus charttechnischer Sicht gelang den Papieren Mitte Juli ein Befreiungsschlag. Mit einem Tagesgewinn von knapp fünf Prozent verließen sie einen im März begonnenen Abwärtstrend nach oben. Anschließend bauten K+S die Gewinne noch aus.

/bek/zb

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)