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Positive Analyse

Knorr-Bremse-Aktie brechen Erholungsversuch trotz BofA-Empfehlung ab

27.03.26 09:30 Uhr
Knorr-Bremse-Aktie kann sich trotz BofA-Empfehlung nicht nachhaltig erholen | finanzen.net

Die Aktien von Knorr-Bremse sind nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) nur vorübergahend gefragt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
100,60 EUR 1,60 EUR 1,62%
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nach einem positiven XETRA-Start drehten die Papiere schnell ins Minus und verlieren inzwischen 0,71 Prozent auf 97,60 Euro.

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Sie steuern damit wieder ihre 21-Tage-Linie bei aktuell 102,46 Euro an. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten sie bis zum Montag zwischenzeitlich fast 17 Prozent verloren, dann aber mit 92,70 Euro ihre exponentielle 200-Tage-Linie gehalten.

Der Iran-Krieg lege Europas Maschinenbaubranche zunächst eine Zwangsjacke an, schrieb BofA-Experte Alexander Jones. Die Erholung verzögere sich wohl allerdings nur und gerate nicht grundsätzlich aus der Spur.

In Knorr-Bremse sieht er durch den hohen Umsatzanteil des robusten Geschäfts mit Bremssystemen für Schienenfahrzeuge einen Hort der Stabilität.

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/ag/zb

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Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

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Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
26.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
12.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.03.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
19.02.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Knorr-Bremse HaltenDZ BANK
20.01.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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