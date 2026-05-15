Positive Analyse

Für die zuletzt von Anlegern abverkauften Rheinmetall-Aktien gibt es am Montag einen Erholungsversuch.

Nachdem sie jüngst nahe der 1100-Euro-Schwelle ein Tief seit einem Jahr markiert hatten, legten sie im frühen XETRA-Handel um 1,7 Prozent zu. Die Citigroup nutzte den Moment, dass die Aktien vom Rekord etwa 45 Prozent an Wert eingebüßt haben, um diese wieder zum Kauf zu empfehlen.

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Das Sektorumfeld war derweil durchwachsen: Im Schlepptau von Rheinmetall ging es unter den deutschen Sektorwerten nur für HENSOLDT um ein Prozent nach oben. RENK und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) bewegten sich mit dem schwächeren Marktumfeld im Minus. Von der Citigroup auf "Neutral" hochgestuft wurde außerdem Saab.

Citigroup-Experte Charles Armitage geht davon aus, dass die jüngsten Kursrückgänge im gesamten Sektor maßgeblich von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen in der Ukraine geprägt waren - nebst Bedenken an der Finanzierung steigender Verteidigungsausgaben in Europa. Beide Argumente seien nachvollziehbar, aber seiner Ansicht nach übertrieben.

Der Krieg wird derzeit nämlich in seiner Sackgasse gesehen. Russland und die Ukraine überzogen sich nach der jüngsten Waffenruhe zuletzt wieder gegenseitig massiv mit Luftangriffen. In der Nacht auf Sonntag hatte die Ukraine russischen Angaben zufolge heftige Angriffe auf die Region Moskau gestartet. Russland hat die massiven ukrainischen Drohnenattacken in der Nacht mit Gegenangriffen beantwortet.

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Armitage sieht Russland auch im Falle eines Kriegsendes in der Ukraine als Bedrohung für Europa. Schweden und Deutschland zählten dann zu den wenigen Ländern in Europa, die ihre Kreditaufnahme erhöhen könnten, um Mehrausgaben für die Verteidigung zu finanzieren. Andere Länder seien finanziell stärker eingeschränkt und wären zu weniger populären Schritten wie etwa Steuererhöhungen oder Einsparungen gezwungen.

/tih/ag/nas

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX)