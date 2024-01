Sartorius-Aktie klettert an DAX-Spitze

Positive Analyse

Die Anleger von Sartorius sind am Dienstag optimistisch in das Börsenjahr 2024 gegangen.

Die Titel des Laborausrüsters setzten sich am ersten Handelstag des Jahres mit einem Kurssprung um vier Prozent an die Spitze des DAX, der zeitgleich um 1,3 Prozent zulegte. Rückenwind gab ein Analystenkommentar: Die Bank JPMorgan erwartet positive Nachrichten, wenn das Unternehmen am 26. Januar seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht.

JPMorgan-Analyst Richard Vosser vergab den Sartorius vz-Aktien den Status "Positive Catalyst Watch", rechnet also mit Auftrieb durch die Resultate. Gut ankommen dürfte eine anhaltende Erholung der Auftragslage in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) sowie der Ausblick auf 2024, lautet seine These. Er verwies dabei auf Markterwartung eines relativ geringen Wachstums in der BPS-Sparte im Jahr 2024. Außerdem geht er davon aus, dass mittelfristige Ziele bis ins Jahr 2028 die jüngste positive Entwicklung der Aktien aufrechterhalten dürften. Seit dem Oktober-Tief haben diese mehr als 60 Prozent an Wert gewonnen.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)