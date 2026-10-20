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Positive Analyse

tonies-Aktie auf Hoch seit 2021 - Oddo BHF setzt auf gute Zahlen

tonies-Aktie auf Hoch seit 2021 - Oddo BHF setzt auf gute Zahlen

Die Aktien von tonies sind am Dienstag im eigentlich schwachen Marktumfeld mit 13,56 Euro auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2021 geklettert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
tonies
13.40 EUR 0.20 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen

Charttechnisch ist der Weg frei zum damaligen Rekord bei 14,20 Euro. Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF hat sein Kursziel ins seinem aktuellen Ausblick auf den Quartalsbericht am 12. November auf 17,50 Euro aufgestockt und seine Empfehlung entsprechend beibehalten.

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Doganli ist optimistisch, dass der Absatz der tonies-Unterhaltungsboxen stärker als erwartet ausfallen könnte. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien relativ einfach zu toppen, nachdem die aktuelle Generation toniebox 2 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst Mitte September 2025 ins Rennen gegangen sei und in anderen Regionen sogar noch später. Zudem sieht er Auftrieb durch die neuen Inhalte.

Bei dieser Gelegenheit passte Doganli sein Bewertungsmodell auch an den möglichen Verwässerungseffekt aus den offenen Optionsverbindlichkeiten an.

Erst im Juni hatte tonies im Rahmen eines Kapitalmarkttages bekannt gegeben, den Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden verdoppeln zu wollen. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll mittelfristig auf 16 bis 18 Prozent steigen.

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2026 soll der Umsatz von 630 auf 760 Millionen Euro wachsen und eine bereinigte Ebitda-Marge von 9 bis 11 Prozent erzielt werden, hatte tonies zur Vorlage der Halbjahreszahlen bestätigt.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Boxine GmbH, T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.09.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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