Positive Analyse

tonies-Aktie erklimmt erneutes Hoch seit 2022

09.02.26 11:30 Uhr
tonies-Aktie steigen dank Analystenlob auf Hoch seit 2022 | finanzen.net

Die Aktien des SDAX-Neulings tonies haben am Montag mit 11,62 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2022 erreicht.

tonies
Aktien
tonies
11,46 EUR 0,46 EUR 4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei 14,20 Euro.

Bei der Berenberg Bank bleiben die Aktien des Anbieters der Tonie-Audiobioxen für Kinder nach jüngsten Eckdaten und der Kursrally auf der Favoritenliste. Die Papiere seien noch moderat bewertet, schrieb der Analyst Gerhard Orgonas. Sein Kursziel liegt mit 14,50 Euro über dem bisherigen Rekord.

Felix Dennl vom Bankhaus Metzler stockte sein Kursziel am Morgen zumindest auf 12,50 Euro auf. Die jüngsten Zahlen zeigten überlegene Dynamik im Vergleich mit anderen Spielzeugmarken. 2026 werde wohl erneut ein Jahr mit profitablem Wachstum.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu tonies

DatumRatingAnalyst
08:11tonies BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2026tonies BuyWarburg Research
06.02.2026tonies BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
