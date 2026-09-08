Siemens Energy-Aktie stabil: JPMorgan belässt Einschätzung unverändert
JPMorgan hat Siemens Energy nach Gesprächen mit Konzernchef Christian Bruch mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen.
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Die Siemens Energy-Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bruch habe sich insgesamt positiv geäußert und von einer weiter starken Nachfrage im Sommer gesprochen, schrieb Phil Buller am Dienstag. Zudem sehe Bruch den Energietechnikkonzern auf einem guten Weg, das obere Ende der angestrebten Jahresgewinnspanne zu erreichen.
Via XETRA steigt die Siemens Energy-Aktie zeitweise um minimale 0,05 Prozent auf 148,94 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquellen: Siemens Energy AG, Siemens Energy AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.