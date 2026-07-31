Siemens Healthineers-Aktie festigt jüngste Erholung
Siemens Healthineers haben am Montag auf dem nach wie vor höchsten Stand seit Ende April deutlich gewonnen.
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Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers Siemens Healthineers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im DAX.
Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.
Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:51
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.