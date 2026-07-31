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Positive Analysen

Siemens Healthineers-Aktie festigt jüngste Erholung

Siemens Healthineers-Aktie festigt jüngste Erholung

Siemens Healthineers haben am Montag auf dem nach wie vor höchsten Stand seit Ende April deutlich gewonnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
39.00 EUR 2.17 EUR 5.89 %
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Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers Siemens Healthineers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im DAX.

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Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.

Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

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Siemens Healthineers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.

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DatumRatingAnalyst
13:51 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
31.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.