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Positive Analysen

Siltronic-Aktie gesucht: Zuversicht von Analysten treibt Erholung voran

Siltronic-Aktie gesucht: Zuversicht von Analysten treibt Erholung voran

Im weltweit erholten Technologiesektor stützen am Freitag positive Analystenurteile die Papiere von Siltronic zusätzlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
78.75 EUR 4.35 EUR 5.85 %
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Auf XETRA verteuern sich die Aktien des Waferherstellers um 7,71 Prozent auf 79,65 Euro. Signale einer Geschäftsbelebung hatten den Papieren bereits am Vortag mit Kursen von bis zu 77,55 Euro kräftigen Rückenwind verliehen, womit sie ihre steile Talfahrt seit Mitte Juli stoppen konnten.

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Vor dem Wochenende sprechen nun mit der Deutschen Bank und Kepler Cheuvreux zwei Häuser Kaufempfehlungen für Siltronic aus und strichen ihre neutralen Einstufungen. Die Bank of America (Bofa) gab zudem ihre negative Einschätzung auf und beurteilt die Aktien mit "Neutral".

Das zweite Quartal sei besser als erwartet verlaufen und die kurzfristige Nachfrage werde optimistischer eingeschätzt, schrieb Kepler-Analyst Florian Treisch. Er sieht nach dem Kursrückgang seit seiner Herabstufung der Aktien Anfang Juli für die Anteile wieder ein angemessenes Risiko/Ertrags-Profil.

/ajx/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Siltronic Kaufen DZ BANK
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK