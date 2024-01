Heute im Fokus

Türkische Notenbank hebt Leitzins abermals an. Deutsche Bank hebt Kursziel für Siemens Energy an. Givaudan-Zahlen begünstigen auch Symrise. Analysten stufen Bewertung für PUMA herunter. Nokia weiter vor Herausforderungen - Lichtblicke am Horizont ausgemacht. Telefonica Deutschland verlässt MDAX - Befesa-Aktie rückt nach.