DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,05 -1,1%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 66.981 +1,1%Euro 1,1570 -0,2%Öl 106,9 +2,2%Gold 4.333 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Positive Daten

GSK-Aktie: Lungenkrebs-Medikament zeigt starke Studienergebnisse

GSK-Aktie: Lungenkrebs-Medikament zeigt starke Studienergebnisse

Der britische Pharmakonzern GSK hat mit seinem Medikament Jideytro in einer klinischen Studie Vorteile für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs nachgewiesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
40.40 EUR -0.80 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Das Ergebnis könnte dem Unternehmen dabei helfen, die Zulassung für das Arzneimittel in einem früheren Behandlungsstadium zu beantragen.

Werbung

Der britische erklärte, dass neue Daten für Jideytro - eines der Produkte aus der jüngsten, 10,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Nuvalent - Teil des Pakets sein werden, das bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht werden soll, um das Medikament in der Therapielinie nach vorne zu rücken.

In der Studie schrumpften die Tumoren von Patienten mit einer Form des nicht-kleinzelligen Lungenkrebses nach der Behandlung mit Jideytro oder verschwanden vollständig, so das Unternehmen. Das Medikament erzielte zudem eine bedeutende Ansprechdauer, da sich die Krankheit bei 90 Prozent der Patienten nach einem Jahr nicht verschlechtert hatte.

Die FDA hatte Jideytro im Juli für bereits vorbehandelten, fortgeschrittenen Lungenkrebs mit einer spezifischen Mutation zugelassen. GSK strebt nun die Zulassung für Patienten an, die zuvor noch keine vergleichbare Therapie erhalten haben.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: anyaivanova/shutterstock.com

Aktuelle GSK Aktie News

Werbung

GSK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.