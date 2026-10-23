Novartis-Aktie im Fokus: Neue Studiendaten zu MS-Medikament
Der Pharmakonzern Novartis hat mit einem Wirkstoff Remibrutinib in Studien der klinischen Phase-III ermutigende Resultate erzielt.
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Das Medikament wurde im Einsatz gegen schubförmige Multiple Sklerose untersucht. Die zulassungsrelevanten Studien Remodel-1 und Remodel-2 hätten dabei einen signifikant deutlicheren Rückgang der Schübe ergeben als der Vergleichswirkstoff Teriflunomid, teilte Novartis am Freitag mit. Konkret kam es noch zu rund einem Schub in 13 Jahren.
Das Sicherheitsprofil des Wirkstoffs sei in der Studie ebenfalls robust ausgefallen. So seien etwa von der Leber keine Signale ausgegangen.
Remibrutinib ist ein oraler BTK-Hemmer, der bei schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wird. Die Studien wurden auf der Fachkonferenz MSToronto2026 vorgestellt.dpa-AFX
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