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Novartis-Aktie im Fokus: Neue Studiendaten zu MS-Medikament

Novartis-Aktie im Fokus: Neue Studiendaten zu MS-Medikament

Der Pharmakonzern Novartis hat mit einem Wirkstoff Remibrutinib in Studien der klinischen Phase-III ermutigende Resultate erzielt.

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Das Medikament wurde im Einsatz gegen schubförmige Multiple Sklerose untersucht. Die zulassungsrelevanten Studien Remodel-1 und Remodel-2 hätten dabei einen signifikant deutlicheren Rückgang der Schübe ergeben als der Vergleichswirkstoff Teriflunomid, teilte Novartis am Freitag mit. Konkret kam es noch zu rund einem Schub in 13 Jahren.

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Das Sicherheitsprofil des Wirkstoffs sei in der Studie ebenfalls robust ausgefallen. So seien etwa von der Leber keine Signale ausgegangen.

Remibrutinib ist ein oraler BTK-Hemmer, der bei schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wird. Die Studien wurden auf der Fachkonferenz MSToronto2026 vorgestellt.

dpa-AFX

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com

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21:26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.

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