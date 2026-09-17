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Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: EU-Arzneimittelausschuss empfiehlt Zulassung von Frehemgo

Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: EU-Arzneimittelausschuss empfiehlt Zulassung von Frehemgo

Ein wichtiger Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hat die Zulassung des Medikaments Frehemgo von Novo gegen Hämophilie A empfohlen.

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Der dänische Pharmakonzern teilte am Donnerstag mit, dass er die Markteinführung des Medikaments in den ersten europäischen Ländern im vierten Quartal erwartet. Auf breiterer Ebene in der Europäischen Union soll die Einführung Anfang nächsten Jahres beginnen.

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Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur habe eine positive Stellungnahme zu dem Medikament für die Behandlung von Erwachsenen und Kindern abgegeben, so das Unternehmen. Das Medikament ist darauf ausgelegt, die Häufigkeit von Blutungsepisoden bei Hämophilie-A-Patienten zu verhindern oder zu verringern. Es liegt nun an der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU, über die Zulassung des Produkts zu entscheiden.

Novo hat das Medikament im September vergangenen Jahres nach eigenen Angaben zudem zur Prüfung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert in Dänemark zeitweise 2,27 Prozent höher bei 278,80 DKK.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

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08.09.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.

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