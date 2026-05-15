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Positive Studiendaten

Bayer-Aktie schwächer: Positive Phase-II-Daten zu Darolutamid bei Jahrestagung präsentiert

18.05.26 11:11 Uhr
Aktie schwächer: Bayer meldet starke Studienergebnisse für Darolutamid aus ARASEC-Studie | finanzen.net

Bayer hat auf der Jahrestagung der American Urological Association (AUA) 2026 neue Daten der Phase-II-Studie ARASEC präsentiert.

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Diese unterstreichen den Nutzen von Darolutamid (Handelsname Nubeqa®) bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC). Die Studie zeigt laut Bayer, dass die Kombination von Darolutamid mit einer herkömmlichen Androgendeprivationstherapie (ADT) das progressionsfreie Überleben sowie das Gesamtüberleben im Vergleich zu einer alleinigen ADT signifikant verbessert. Zudem verzögere die Therapie entscheidend den Übergang in das schwerer behandelbare kastrationsresistente Stadium der Erkrankung.

"Die Ergebnisse der ARASEC-Studie liefern weitere Belege, dass Darolutamid in Kombination mit ADT bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs einen klaren Überlebensvorteil im Vergleich zu ADT allein bietet", sagte Rana R. McKay, Leiterin der ARASEC-Studie. Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebsart und die fünfthäufigste Todesursache durch Krebs bei Männern weltweit.

Für die Bayer-Aktie geht es via XETRA dennoch zeitweise um 1,14 Prozent auf 37,28 Euro nach unten.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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