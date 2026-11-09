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Positive Überraschung

Deutsche Exporte steigen im September stärker als erwartet

Deutsche Exporte steigen im September stärker als erwartet

Die deutschen Außenhandelszahlen für September fallen auf den ersten Blick erfreulich aus. Doch neben einer positiven Überraschung bei einer wichtigen Kennziffer gibt es auch eine Entwicklung, die Fragen aufwirft.

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im September stärker gesteigert als erwartet. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 2,0 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 7,7 Prozent höher.

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Importe steigen stärker als erwartet

Die Importe stiegen im September um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,2 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 8,7 Prozent.

Insgesamt wurden im September kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 141,1 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 125,5 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Außenhandelsüberschuss bleibt hinter Erwartungen zurück

Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 15,6 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 18,7 Milliarden Euro gerechnet.

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Handel mit EU-Staaten und Drittstaaten

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im September kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 80,8 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 62,9 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte in die EU-Staaten damit um 3,5 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 4,9 Prozent.

In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im September Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 62,7 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte um 0,1 Prozent und die Importe von dort um 3,6 Prozent.

Dow Jones

Bildquellen: Gunnar Pippel / Shutterstock.com

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