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Positiver Ausblick

CTS Eventim-Aktie: 2025 erstmals mehr als 3 Milliarden Euro umgesetzt

26.03.26 20:27 Uhr
CTS Eventim-Aktie: 2025 erstmals Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro geknackt | finanzen.net

CTS Eventim ist im vergangenen Jahr weiter profitabel gewachsen und hat erstmals die 3-Milliarden-Euro-Umsatzschwelle überschritten.

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Aktien
CTS Eventim
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Wie der Ticketing-Anbieter mitteilte, legte der Konzernumsatz 2025 um 9,6 Prozent auf 3,079 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 584 Millionen Euro, die entsprechende Marge lag bei 19,0 Prozent. Im Schlussquartal wuchs der Umsatz um 19,2 Prozent auf 930,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 12,2 Prozent auf 246,2 Millionen Euro, bei einer Marge von 26,4 Prozent.

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Das starke Schlussquartal spiegele insbesondere die hohe Nachfrage nach Veranstaltungen sowie die erfolgreiche Durchführung zahlreicher Events aller Größenordnungen wider, so das MDAX-Unternehmen.

Der Hauptversammlung am 27. Mai soll die Ausschüttung von 138,2 Millionen Euro als Dividende vorgeschlagen werden. Das entspricht den Angaben zufolge wie gehabt 50 Prozent des Konzernergebnisses bzw. 1,44 Euro je Aktie.

Im laufenden Jahr rechnet CTS Eventim bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg von Gesamtumsatz und Adjusted EBITDA.

DOW JONES

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Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
19:21CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
17.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
11.03.2026CTS Eventim OverweightBarclays Capital
10.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19:21CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
17.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
11.03.2026CTS Eventim OverweightBarclays Capital
10.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
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10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

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