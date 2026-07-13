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Positiver Ausblick

Schaeffler-Aktie fester: Mehr Gewinn trotz schwierigem Umfeld - Schaeffler macht Anlegern Hoffnung

Schaeffler-Aktie fester: Mehr Gewinn trotz schwierigem Umfeld - Schaeffler macht Anlegern Hoffnung

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern habe im Vergleich zu dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDax-Konzern (MDAX) am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf seiner Webseite mit. Die Aktie startete am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel.

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Das Papier legte zuletzt um 1,66 Prozent auf 8,54 Euro zu. Der Kurs hatte im Zuge des Hypes um humanoide Roboter im Frühjahr eine Rally hingelegt und sich auf bis zu fast 12 Euro aufgeschwungen. Die Euphorie um den von Schaeffler zum Zukunftsgeschäft erklärten Bereich ist mittlerweile wieder zurückgegangen. Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr ist der Wert der Aktie aber um rund drei Viertel gestiegen.

Wie Schaeffler am Dienstag weiter mitteilte, sei der Umsatz im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen sei moderat negativ ausgefallen.

Für Vanessa Jeffriess vom Analysehaus Jefferies entsprechen die Indikationen für das Wachstum im zweiten Quartal ihren Erwartungen. Der Autozulieferer scheine auf Kurs zu liegen, die Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen.

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Die Schaeffler-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent höher bei 8,48 Euro.

/men/mne/stw/mis

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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DatumRatingAnalyst
11:36 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
08:01 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.