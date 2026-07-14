Positiver Ausblick

Schaeffler-Aktie trotzdem leichter: Mehr Gewinn trotz schwierigem Umfeld - Schaeffler macht Anlegern Hoffnung

15.07.26 06:49 Uhr

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor.

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Gegenüber dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent habe die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Dreimonatszeitraum zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDAX-Konzern am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf der Webseite mit. Der Umsatz sei im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für Unternehmenszu- und verkäufe sei moderat negativ ausgefallen. Werbung Die Schaeffler-Aktie fällt im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 1,05 Prozent auf 8,45 Euro. /men/he HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

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Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG