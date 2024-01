UBS-Aktie gibt trotzdem ab: UBS-Präsident signalisiert mögliche Erhöhung des Rendite-Ziels

Positiver Ausblick

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher sieht Spielraum für eine Anhebung des mittelfristigen Rendite-Zieles.

"Wir haben eine Ziel-Eigenkapitalrendite von 15 Prozent für Ende 2026 als Richtwert angegeben, und das kann natürlich noch nach oben gehen", sagte er am Mittwoch in einem "Bloomberg"-Interview anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die UBS komme mit der Integration der im Vorjahr im Zuge einer Notübernahme geschluckten Credit Suisse gut voran. Die Abflüsse von Kundengeldern bei der Tochtergesellschaft seien gestoppt worden. Bei der Veröffentlichung des Jahresabschlusses am 6. Februar will sich die UBS auch zu den Zielen äußern.

An der SIX fällt die UBS-Aktie zeitweise um 1,07 Prozent auf 25,08 Franken.

Zürich (Reuters)