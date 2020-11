Positiver Cashflow hat für Thyssenkrupp-Chefin höchste Priorität

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erzielung nachhaltig positiver Free Cashflows hat für Thyssenkrupp-Konzernchefin Martina Merz Vorrang beim Umbau des Stahl- und Industriekonzerns. "Stop the bleeding" laute die Kernbotschaft derzeit an den Kapitalmarkt, sagte sie in der Bilanzpressekonferenz. Man werde bei der Kostensenkung nicht ruhen, versprach die Managerin, und weitere Restrukturierungsmaßnahmen entwickeln.

Bis zum vergangenen Mai habe man jeden Stein im Konzern umgedreht, um nach verdeckten Kosten und Potenzialen zu suchen. In der Pandemie zeige sich, dass die daraus entwickelte Planung nicht ausreichend sei. "Wir heben diese Steine nun nochmals auf", sagte Merz. Dem Aufsichtsrat sei bereits signalisiert worden, dass bis zum Frühjahr eine an die neue Situation angepasste Planung zu erwarten sei. Diese werde mit konkreten Maßnahmen unterlegt sein. Auf dieser Basis will Merz dann auch belastbare Aussagen zur mittelfristigen Cashflow-Entwicklung machen können.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit Abflüssen in der Größenordnung von 1,5 Milliarden Euro. Deshalb hat der Vorstand sich vorgenommen, weitere 5.000 Stellen im Konzern in den nächsten drei Jahren abzubauen - zusätzlich zu den 6.000 Stellen, die schon im vergangenen Jahr mit den Arbeitnehmern ausgehandelt wurden. Etwa 7.000 Mitarbeiter in Deutschland sollen gehen, sagte Arbeitsdirektor Oliver Burkhard.

Um dieses Ziel zu erreichen und einvernehmliche Lösungen mit den Arbeitnehmern zu finden, werde er den gesamten Werkzeugkasten der Personalpolitik brauchen, sagte der Personalvorstand. Ziel sei es, den Abbau so sozialverträglich und anständig wie möglich zu gestalten. Es werde aber womöglich nicht ohne betriebsbedingte Kündigungen gehen. In nächsten Jahren stehe der Konzern mit seinen derzeit knapp 104.000 Mitarbeitern vor dem größte Personalabbau seit seiner Gründung.

"Das ist ein hartes Brett, das wir da vor uns haben. Und es ist klar, dass das nicht zu Jubelstürmen führen wird", sagte er mit Blick auf Kritik seitens der IG Metall an der Ankündigung. "Kostenreduzierungen, die sich auf Personalabbau und Mitarbeiterbeiträge konzentrieren, lehnen wir ab", hatte am Morgen das IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner der Rheinischen Post gesagt. Kerner ist auch Vize-Chef des Aufsichtsrats von Thyssenkrupp.

