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Positiver Cashflow

Siemens Energy-Aktie im Minus: Aktienrückkauf wird um bis zu 1 Milliarde Euro aufgestockt

12.05.26 07:15 Uhr
Siemens Energy-Aktie verliert: Aktienrückkauf erreicht insgesamt bis zu 3 Milliarden Euro | finanzen.net

Siemens Energy hat das Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro bereits überwiegend umgesetzt, jetzt stockt der Energietechnikkonzern es nochmals um bis zu 1 Milliarde Euro auf.

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Aufgrund des positiven Cashflows sei beschlossen worden, das Aktienrückkaufprogramm in diesem Geschäftsjahr zusätzlich um bis zu 1 Milliarde Euro zu beschleunigen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens zu den endgültigen Halbjahreszahlen.

Im Rahmen des bisherigen Rückkaufprogramms seien bereits eigene Aktien im Volumen von etwa 1,8 Milliarden Euro erworben worden, so Siemens Energy. Mit der Aufstockung und der im März ausgezahlten Dividende von 0,6 Milliarden Euro lässt das Unternehmen seinen Anteilseignern den Angaben zufolge insgesamt 3,6 Milliarden Euro zukommen.

Die Siemens Energy-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,97 Prozent tiefer bei 176,24 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Siemens Energy AG

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