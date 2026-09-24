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MTU-Aktie legt nach überraschender Kauftestierung der Citigroup spürbar zu

MTU-Aktie legt nach überraschender Kauftestierung der Citigroup spürbar zu

Eine totale Kehrtwende der Citigroup in ihrer Einstufung von MTU hat die Papiere des deutschen Triebwerkherstellers am Donnerstagmorgen deutlich angetrieben.

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Aktien
MTU Aero Engines AG
373.20 EUR 12.10 EUR 3.35 %
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Sie gewannen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp drei Prozent auf gut 374,10 Euro. Die Charthürde um 380 Euro rückt damit in den Fokus.

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Der neu zuständige Citigroup-Analyst Conor Dwyer traut den Aktien mit seinem Kursziel von 445 Euro sogar noch weitaus mehr zu als die Rückkehr zum Rekord von fast 405 Euro aus dem Februar. Er drehte seine Einstufung von "Sell" auf "Buy" und drückte den Aktien zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

Der deutliche Bewertungsabschlag von rund 30 Prozent gegenüber SAFRAN habe den schlechteren Barmittelumschlag von MTU bisher angemessen wiedergegeben, schrieb Dwyer. Hinzu seien in den vergangenen Jahren die Unsicherheiten rund um das GTF-Triebwerk gekommen.

Dwyer erwartet nun aber eine Veränderung der Gemengelage mit deutlicher Besserung beim Cashflow bis 2030. Für das operative Ergebnis erwartet er bis 2031 einen Anstieg um im Schnitt etwa 8,5 Prozent per annum.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
23.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
22.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
17.09.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
14.09.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.

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