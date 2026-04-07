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Post-Beschwerden mit Höchstwert - Anstieg um ein Viertel

08.04.26 08:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,65 EUR 1,53 EUR 3,32%
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BONN (dpa-AFX) - In Deutschland haben sich noch nie so viele Verbraucherinnen und Verbraucher über die Deutsche Post und ihre Wettbewerber beschwert wie im vergangenen Jahr. Wie aus Angaben der Bundesnetzagentur hervorgeht, gingen bei ihr 55.395 Beschwerden ein und damit ein Viertel mehr als 2024./wdw/DP/stw

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
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23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
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11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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