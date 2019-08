Post nach Umsatz- und Ergebnisanstieg leicht optimistischer

Düsseldorf (Reuters) - Der boomende Paket-Markt und ein florierendes Geschäft mit Express-Sendungen haben der Deutschen Post im zweiten Quartal Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn beschert.

Unter anderem die Porto-Erhöhung in Deutschland nährt die Hoffnung auf Zuwächse im zweiten Halbjahr. Der Bonner Konzern polierte seine Jahresprognose deshalb leicht auf.

Die Post steigerte von April bis Juni den Umsatz um drei Prozent auf 15,5 Milliarden Euro, der operative Ertrag (Ebit) kletterte um 2,9 Prozent auf 769 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Post-Chef Frank Appel will 2019 den operativen Gewinn nun auf vier bis 4,3 (zuvor: 3,9 bis 4,3) Milliarden Euro steigern. Rückenwind dürfte der Post dabei im zweiten Halbjahr auch die Erhöhung des Briefportos in Deutschland geben. Das Massenprodukt Standardbrief etwa kostet seit dem 1. Juli 80 Cent nach zuvor 70 Cent. "Wir sind deshalb - trotz des herausfordernden weltwirtschaftlichen Umfelds - zuversichtlich für die weitere Entwicklung und haben das untere Ende unserer Jahresprognose angehoben", sagte Appel. Im Jahr 2020 will er einen großen Schritt nach vorn machen: Der operative Ertrag soll dann auf mehr als fünf Milliarden Euro klettern.