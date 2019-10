Mehr Geld für Postbank-Mitarbeiter - Streit mit Verdi beigelegt

Frankfurt (Reuters) - Die Mitarbeiter der Postbank bekommen mehr Geld.

Das zur Deutschen Bank gehörende Institut und die Gewerkschaft Verdi legten ihren monatelangen Tarifkonflikt bei und einigten sich auf eine Anhebung der Gehälter um insgesamt 4,75 Prozent, wie Verdi und die Postbank am Donnerstag mitteilten. Zudem sei der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen um zwei Jahre bis Ende Juni 2023 verlängert worden. In den vergangenen Wochen hatten Postbank-Mitarbeiter in verschiedenen Städten immer wieder die Arbeit niedergelegt.

In einem ersten Schritt steigen die Gehälter ab November den Angaben zufolge um drei Prozent, ab Januar 2021 um weitere 1,75 Prozent beziehungsweise um mindestens 110 Euro. Das Gehalt der Auszubildende sei auf das Niveau der Bankenbranche angehoben worden. Der neue Tarifvertrag läuft bis Ende Dezember 2021. "Nach vier komplizierten Verhandlungsrunden haben wir ein Ergebnis, das im Gesamtpaket zu spürbaren Verbesserungen der Arbeits- und Einkommensbedingungen führt", sagte Jan Duscheck von Verdi. Die Verhandlungsführerin der DB Privat- und Firmenkundenbank, zu der die Postbank gehört, Britta Lehfeldt, erklärte: "Wir haben nach langen und harten Auseinandersetzungen einen tragfähigen Kompromiss erzielt, der den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des Unternehmens gerecht wird. Damit haben die Beschäftigten die notwendige Sicherheit für die anstehenden Veränderungsprozesse im Unternehmen."

Die Deutsche Bank steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau, der mehrere Milliarden verschlingt. Unter anderem gibt das größte deutsche Geldhaus den Aktienhandel auf und fokussiert sich stärker auf das stabilere Firmenkundengeschäft. Weltweit fallen dem Umbau 18.000 Stellen zum Opfer. Ursprünglich hatte Verdi eine Erhöhung der Gehälter um sieben Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten gefordert.

