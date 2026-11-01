Posti Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Posti Group gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 352,1 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 343,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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