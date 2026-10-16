PostPrime verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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PostPrime hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,40 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,190 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,78 Prozent zurück. Hier wurden 84,1 Millionen JPY gegenüber 167,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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