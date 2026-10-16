PostPrime verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,78 Prozent zurück. Hier wurden 84,1 Millionen JPY gegenüber 167,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,40 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,190 JPY je Aktie erzielt worden.

PostPrime hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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