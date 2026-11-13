DAX 26.776 +0,0%ESt50 6.398 -0,0%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,22 -2,4%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.642 -2,9%Euro 1,1052 -0,0%Öl 95,9 +0,1%Gold 3.892 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Potenzial

Commerzbank blickt optimistisch auf die Aktienmärkte 2027 - So hoch soll der DAX steigen

Commerzbank blickt optimistisch auf die Aktienmärkte 2027 - So hoch soll der DAX steigen

Die Commerzbank blickt mit Zuversicht auf die Entwicklung der Weltwirtschaft und der Aktienmärkte im kommenden Jahr.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,771.37 EUR -0.51 EUR 0 %
News | Analysen

Die Commerzbank geht für 2027 von weiter anziehenden Unternehmensgewinnen und Aktienmärkten aus. Die Entwicklung dürfte dieses Mal aber weitgehend synchron verlaufen, nachdem die Gewinne im nun zu Ende gehenden Jahr vor allem in den USA den Kursen enteilt seien, schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer in dem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Werbung

Weltweit acht bis zehn Prozent Plus erwartet

Konkret erwartet Krämer weltweit einen Anstieg der Firmenergebnisse und Börsenkurse um acht bis zehn Prozent. Für den DAX ist die Schätzung mit sechs bis acht Prozent Plus etwas vorsichtiger. 2026 steht beim deutschen Leitindex bislang ein Anstieg um gut neun Prozent zu Buche.

Deeskalation im Iran-Krieg und KI-Investitionen als Treiber

Krämer setzt auf eine allmähliche Deeskalation des Iran-Kriegs mit anhaltend sinkenden Ölpreisen, weitere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und ein stabiles Wirtschaftswachstum. Gemessen an den historischen Ausgaben etwa während des Eisenbahn-Booms im 19. Jahrhundert oder der Technologieblase zur Jahrtausendwende seien die Unternehmensaufwendungen für KI auch nicht exzessiv.

Bewertungen von US-Aktien erscheinen vernünftig

Da die Unternehmensgewinne im S&P 500 seit Jahresbeginn rund dreimal stärker gestiegen seien als der marktbreite US-Aktienindex, erschienen die Bewertungen ebenfalls vernünftig, heißt es weiter. Dies gelte auch für die sieben weltgrößten US-Technologieunternehmen ("Magnificent Seven") mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.