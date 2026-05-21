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Rüstungsaktien im Check: HENSOLDT-Aktie vs. Rheinmetall-Aktie - Was ist das bessere Investment?

22.05.26 08:53 Uhr
Kampf der Rüstungsaktien: Rheinmetall im Kursloch, HENSOLDT stark - Chance oder Warnsignal? | finanzen.net

HENSOLDT und Rheinmetall profitieren beide vom europäischen Verteidigungsboom, setzen aber auf sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Was Anleger wissen müssen

Werte in diesem Artikel
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• NATO-Ziele stützen Verteidigungssektor langfristig
• HENSOLDT mit starkem Auftragseingang und Momentum
• Rheinmetall nach Rally unter Bewertungs- und Ausführungsdruck

Die europäische Verteidigungsindustrie erlebt eine fundamentale Zäsur. Spätestens seit dem historischen Beschluss auf dem NATO-Gipfel, die Rüstungsbudgets massiv aufzustocken, fließt kontinuierlich Kapital in den Sektor. Im Jahr 2025 erreichten erstmals alle europäischen Mitgliedsländer der Allianz das wichtige Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. Langfristig ist sogar ein Anstieg auf bis zu 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für reine Rüstungsgüter und Personal vorgesehen.

Für Anleger stellt sich in diesem Marktumfeld nicht mehr die Frage, ob sie in Verteidigungswerte investieren sollten, sondern mit welchem Titel sie die beste Rendite erzielen. Im Fokus des Interesses stehen dabei immer wieder zwei deutsche Schwergewichte: der Elektronikspezialist HENSOLDT und der DAX-Konzern Rheinmetall.

Sensorik gegen schwere Hardware: Die Geschäftsmodelle im Vergleich

Die beiden Unternehmen decken stark unterschiedliche Bereiche der modernen Kriegsführung ab. HENSOLDT konzentriert sich als Technologieführer fast ausschließlich auf das digitale Schlachtfeld. Das Geschäftsmodell basiert auf hochentwickelten Elektroniklösungen, Radarsystemen, Optronik und Cybersicherheit. Die Produkte des Konzerns sind das Gehirn und die Augen moderner Militärplattformen. Da Rüstungsgüter zunehmend digitalisiert und modernisiert werden, profitiert das Unternehmen massiv von sogenannten Retrofit-Programmen, bei denen bestehende Systeme auf den neuesten technologischen Stand gebracht werden.

Rheinmetall hingegen bedient als klassischer Systemunternehmer die Nachfrage nach schwerer Hardware, Munition und Logistik. Das Portfolio reicht von Kampfpanzern über Artilleriesysteme bis hin zu großkalibriger Munition. Das Geschäftsmodell ist extrem kapitalintensiv, liefert in Zeiten akuten Munitionsmangels und leergefegter Lager der NATO-Staaten jedoch immense Skaleneffekte. Während HENSOLDT die Technologie liefert, baut Rheinmetall die Plattformen, in die diese Technologie integriert wird.

Kursentwicklung fällt unterschiedlich aus

Die fundamentalen Unterschiede spiegeln sich deutlich in der aktuellen Kursentwicklung auf der Handelsplattform XETRA wider. Das laufende Jahr brachte an den Märkten eine spürbare Rotation mit sich, die zu einer Entkoppelung der beiden Papiere führte. Die HENSOLDT-Aktie präsentiert sich seit dem Jahresstart in einer robusten Verfassung und verbucht im bisherigen Jahresverlauf ein Kursplus von rund 20 Prozent. Auch auf Sicht der vergangenen 12 Monaten liegt das Papier mit einer Wertsteigerung von knapp 10 Prozent komfortabel in der Gewinnzone. Getrieben wird diese Entwicklung von prall gefüllten Auftragsbüchern und einem starken Jahresauftakt, bei dem der Auftragseingang im ersten Quartal im Jahresvergleich um mehr als 111 Prozent auf knapp anderthalb Milliarden Euro in die Höhe schoss.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich bei Rheinmetall. Nach einer beispiellosen Rally in den Vorjahren konsolidiert der Titel derzeit stark. Seit dem Jahresstart verzeichnet das Papier auf XETRA einen spürbaren Rückgang von rund 23 Prozent. Auch auf 12-Monatssicht beläuft sich das Minus inzwischen auf gut 32 Prozent. Analystenkritik und Gewinnmitnahmen setzten dem Kurs zuletzt zu. Dennoch bleibt die fundamentale Pipeline durch langfristige Regierungsverträge und den globalen Munitionsbedarf gut untermauert, auch wenn der Markt kurzfristig Luft aus der Bewertung lässt.

Der aktuelle Handelstag bestätigt diese Tendenz. Am Freitag notieren beide Aktien vorbörslich uneinheitlich: HENSOLDT legt auf Tradegate 2,59 Prozent auf 90,20 Euro zu, für Rheinmetall geht es 0,46 Prozent abwärts auf 1.210,40 Euro.

Welche Aktie passt zu welchem Anlegertyp?

Die Entscheidung zwischen den beiden Rüstungstiteln hängt maßgeblich von der persönlichen Anlagestrategie ab. HENSOLDT erweist sich aktuell als das stabilere Investment mit starkem relativem Momentum, das von der zunehmenden Digitalisierung der Verteidigung profitiert und weniger anfällig für zyklische Schwankungen im schweren Maschinenbau ist. Rheinmetall bleibt trotz der jüngsten Kursverluste der unangefochtene Riese für die physische Wiederaufstockung europäischer Bestände. Nach den deutlichen Kursrücksetzern wirkt die Bewertung der Rheinmetall-Aktie weniger ambitioniert als noch während der vorherigen Rally. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch stark vom Tempo neuer Aufträge, der Margenentwicklung und der Umsetzung großer Regierungsprogramme abhängig. HENSOLDT könnte unterdessen die defensivere, technologiegetriebene Wahl darstellen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: HENSOLDT, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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